Каррера выразил доверие Реброву

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера доверяет вратарю Артему Реброву. Как сообщает источник, именно этот голкипер останется первым номером команды в этом сезоне, несмотря на переход в стан красно-белых голкипера Александра Селихова.

Отмечается, что между Каррерой и Ребровым состоялся диалог, в ходе которого наставник заверил футболиста в том, что текущий сезон он намерен завершить с теми вратарями, которые были в его распоряжении.

Напомним, что контракт с Селиховым был подписан на этой неделе.