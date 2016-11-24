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Каррера выразил доверие Реброву

24 ноября 2016, 08:39
19

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера доверяет вратарю Артему Реброву. Как сообщает источник, именно этот голкипер останется первым номером команды в этом сезоне, несмотря на переход в стан красно-белых голкипера Александра Селихова.

Отмечается, что между Каррерой и Ребровым состоялся диалог, в ходе которого наставник заверил футболиста в том, что текущий сезон он намерен завершить с теми вратарями, которые были в его распоряжении.

Напомним, что контракт с Селиховым был подписан на этой неделе.

Источник: Известия
Россия. Премьер-лига Спартак Ребров Артем Селихов Александр Каррера Массимо
Комментарии (19)
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oyabun
1479966764
Ожидаемый шаг тренера. Коней на переправе не меняют.
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VVM1964
1479967055
ПОКУПКА НА ПЕРСПЕКТИВУ , СДАТЬ В АРЕНДУ " И ОВЦЫ ЦЕЛЫ И ВОЛИ СЫТЫ "
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sochi-2013
1479967454
Сейчас то хоть Каррера узнал,что есть тренер по фамилии Бердыев?
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VIPded
1479967656
И купили задёшево, и загубят Саню запростотак...(((
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спартак спартаков1
1479971026
да пока ребров должен быть первым.
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dimon2602
1479971180
После зимнего перерыва однозначно селихов будет основным
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turist82
1479973271
Руки прочь от Реброва!
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Диктор
1479977039
В любом случае эта покупка на переспективу-Ребров не молодеет.
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Garrincha58
1479977368
Ребров ссыкун пришел поплакался и тренер ему пообещал ты первый но так не делается нужно в конкуренции выигрывать а не выпрашивать себе место гниловатый мужик это точно а Селихов дурак перешел в этот свинарник и свиньей останешься
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hellkid
1479980095
Ребров на данный момент хорош. Но никто не застрахован от травм + возраст стоит иметь ввиду. Селихов взят на перспективу в первую очередь.
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