Мутко: «В матче с «Ростовом» «Баварии» никакой бы Нойер не помог»

Глава РФС Виталий Мутко поделился впечатлениями от победы «Ростова» в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Баварии». Напомним, встреча завершилась победой ростовчан со счетом 3:2.

«Футбол – прежде всего командная игра. Все решает не только наличие звезд, а самоотдача, тактика на игру. Мне кажется, у команды была запредельная мотивация. Играли здорово. Помогла поддержка болельщиков. Считаю, это праздник российского футбола. Джанаев сегодня великолепно играл. Как вратарь республики! Команда здорово выглядела. Молодцы все.

Можно испытывать и финансовые сложности, но когда вы выходите на поле, то вы же об этом забываете. Начинается игра. Ребята играли. При чем здесь сложности? Была одна команда, они здорово играли. Вот так и надо. В конце пропустили, психология ничего не поделаешь. Хотя когда выходили втроем, могли неприличный счет сделать для «Баварии». Фантастический результат. Всех поздравляю! Забивали мячи на любой вкус. Никакой Нойер бы не помог», – сказал Мутко.