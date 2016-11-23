Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Мутко: «В матче с «Ростовом» «Баварии» никакой бы Нойер не помог»

Мутко: «В матче с «Ростовом» «Баварии» никакой бы Нойер не помог»

23 ноября 2016, 23:29
23

Глава РФС Виталий Мутко поделился впечатлениями от победы «Ростова» в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Баварии». Напомним, встреча завершилась победой ростовчан со счетом 3:2.

«Футбол – прежде всего командная игра. Все решает не только наличие звезд, а самоотдача, тактика на игру. Мне кажется, у команды была запредельная мотивация. Играли здорово. Помогла поддержка болельщиков. Считаю, это праздник российского футбола. Джанаев сегодня великолепно играл. Как вратарь республики! Команда здорово выглядела. Молодцы все.

Можно испытывать и финансовые сложности, но когда вы выходите на поле, то вы же об этом забываете. Начинается игра. Ребята играли. При чем здесь сложности? Была одна команда, они здорово играли. Вот так и надо. В конце пропустили, психология ничего не поделаешь. Хотя когда выходили втроем, могли неприличный счет сделать для «Баварии». Фантастический результат. Всех поздравляю! Забивали мячи на любой вкус. Никакой Нойер бы не помог», – сказал Мутко.

Источник: «Матч ТВ»
Лига чемпионов Ростов Бавария Нойер Мануэль Джанаев Сослан Мутко Виталий
Комментарии (23)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
compka
1479933178
Бердыева в сборную, пока время есть !!!
Ответить
Шахрукхан
1479933322
сборной не какой мутко бы не помог
Ответить
Бриг
1479933601
Ростов все-таки выстрелил! Я, лично, ВЕРИЛ! Молодцы!
Ответить
Nayturs
1479933622
Что значить "в конце пропустили"? Матч то хоть смотрел товарищ Мутко?)
Ответить
Фан666
1479933720
В конце пропустили - кто? Джанаев вратарь республики - какой? Ростовская область, а Россия - федерация. Кто тебя дядю говорить то учил?
Ответить
MURAD F. A.
1479933889
про тренера забыллллллллллллл
Ответить
XaXatyn
1479936321
Огромные молодцы!
Ответить
slawianka
1479955228
Что же ты господин Мутко , Бердыева то вечно задвигаешь?
Ответить
Генрих Баченко
1479964426
ну фиг знает, в голе со штрафным, явно косяк за вратарем, я сомневаюсь, что Мануэль такой бы пропустил!
Ответить
Тазит
1479966078
Этот,блин, везде примажется...
Ответить
Главные новости
Бубнов вынес вердикт «Зениту»
15:54
1
ФотоСуперкомпьютер спрогнозировал следующего чемпиона Испании
15:44
ФотоУкраинец Забарный обрезал Сафонова на общем фото «ПСЖ» с Суперкубком УЕФА
15:31
8
Бубнов назвал условие для увольнения Игдисамова из ЦСКА
15:11
«Челси» поставил «Манчестер Сити» ультиматум
14:58
Экс-спартаковец Калиниченко против насильственной украинизации: «Дома я все равно буду разговаривать на русском»
14:30
4
«Ростов» может подписать экс-футболиста дортмундской «Боруссии»
13:59
Бартез получил назначение в сборную Франции
13:48
Энрике прокомментировал информацию об уходе из «Зенита»
13:39
Корреспондента «Матч ТВ» поставили на колени и избили на стадионе «Локомотив»
13:30
13
Все новости
Все новости
Платини назвал Сафонова «решетом»
Вчера, 21:57
10
«Црвена Звезда» объявила об отставке Станковича
Вчера, 15:45
Реакция Мостового на увольнение Станковича из «Црвены Звезды»
Вчера, 15:15
Клуб с российским вратарем попал в общий этап Лиги Европы
Вчера, 10:02
Определились все пары финального раунда квалификации Лиги чемпионов
Вчера, 09:16
1
2 вратаря из России пропустили 3 гола в ответных матчах 3-го раунда отбора Лиги чемпионов
Вчера, 08:49
Станковича попросят остаться в «Црвене Звезде»
Вчера, 08:15
8
⚡️ Станковича уволили из «Црвены Звезды» после позора в Лиге чемпионов
Вчера, 00:12
11
«Црвена Звезда» Станковича опозорилась в Лиге чемпионов
11 августа
5
Сафонов высказался о серии пенальти в финале Лиги чемпионов
11 августа
Выявлены два фаворита нового сезона Лиги чемпионов
9 августа
3
Два российских вратаря пропустили 5 голов в матчах 3-го отборочного раунда ЛЧ
6 августа
3 российских игрока заявлены на 3-й отборочный раунд еврокубков
4 августа
Итоги жеребьевки раунда плей-офф Лиги чемпионов-2026/27
3 августа
1
Российский вратарь во 2-й раз сыграл на ноль в отборе Лиги чемпионов
29 июля
2
Российский вратарь сыграл на ноль в матче квалификации Лиги чемпионов
22 июля
12 российских игроков заявлены на 2-й отборочный раунд еврокубков
21 июля
Соболев: «Зенит» претендовал бы в Лиге чемпионов на золото»
19 июля
36
Казахстан может принять матчи клубов РПЛ в еврокубках
10 июля
11
12 российских футболистов заявлены на 1-й отборочный раунд еврокубков
7 июля
РФС договорился с УЕФА о проведении в России финала Лиги чемпионов и Суперкубка
6 июля
20
Президент РФС сказал, как клубы РПЛ будут играть в еврокубках после возвращения
1 июля
16
В УЕФА сделали заявление о паузах на водопой на Евро-2028 и в Лиге чемпионов
21 июня
11
В «Спартаке» предположили, как команда выступала бы в еврокубках
20 июня
3
Итоги жеребьевки первого раунда Лиги чемпионов-2026/27
16 июня
1
Смолов настраивал Сафонова на финал Лиги чемпионов
16 июня
1
Губерниев сделал фото с победителем ЛЧ: «Легенда и мой друг!»
13 июня
3
Ташуев определил место Сафонова среди лучших вратарей мира
9 июня
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+