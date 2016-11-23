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  • Червиченко: «Каррера начал выпендриваться, побыв на первой строчке пять-шесть туров»

Червиченко: «Каррера начал выпендриваться, побыв на первой строчке пять-шесть туров»

23 ноября 2016, 18:08
44

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал информацию о том, что главный тренер красно-белых Массимо Каррера имеет разногласия в трансферах с руководством клуба. Ранее сообщалось, что итальянский специалист может покинуть московский клуб, если в дальнейшем с ним не будут согласовываться трансферы.

«Массимо Каррера начал выпендриваться, когда побыл пять-шесть туров на верхней строчке. Но он бы не стал так делать, будь сейчас «Спартак» третьим-четвертым. Когда я общался с Адриано Галлиани в Милане, он сказал, что там тренеров вообще не спрашивают толком, когда берут игроков. Поймите, сегодня Каррера есть, завтра — нет. Начнет он следующий сезон на пятом-шестом ни месте и вернется к себе на Апеннины. А Селихов – приобретение на долгие годы. Рассуждения о том, спросили тренера или нет, – лишние.

На мой взгляд, кто тратит деньги, тот и решает. Одно дело, когда находят какого-то 16-летнего мальчика из Африки, о котором никто ничего не знает. Тогда да, тренера надо ставить в курс дела и согласовывать с ним. И то, если речь о голкипере, поговорить нужно в первую очередь с тренером вратарей. А когда покупается подтвержденное качество, как в случае с Селиховым, тогда вообще не понимаю, для чего мнение Карреры здесь вообще нужно. Может, он кого-то из Италии хотел взять, мы же не знаем.

Если Массимо Каррера хочет работать, то Селихов ему точно не помеха. А если выпендриваться, то такой трансфер – это повод лишний раз подчеркнуть свою важность. Либо это заход издалека, которым он хочет сказать: «Я могу привезти кого-то лучше из Италии». Они же все там маленькие коммерсанты. На мой взгляд, Федун все сделал правильно, купил вратаря, а тренер пусть с ним работает», — сказал Червиченко.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Селихов Александр Каррера Массимо Червиченко Андрей
Комментарии (44)
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Taps
1479914257
«Массимо Каррера начал выпендриваться" Недолго музыка играла, недолго фраер танцевал ...
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Wertalet
1479915678
Уважаемый (возможно кем-то) товарищ Червиченко хотелось бы вам сообщить что Спаратак находиться на первой строчке на протяжении 14-и туров не сходя с этого места , а ваша информация про 5 - 6 туров слегка устарела... А в целом даже если бы Каррера и высказал свое недовольство по этому поводу, то он был бы абсолютно прав. Т.к лидерство Спартака после первого круга это только его заслуга... Ведь с этим составом Дмитрий Анатольевич Аленичев не смог дать такого результата...
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kykyi
1479916221
Вот это по их, по "понятиям", молодец Червиченко.
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Юрий Крутько
1479916360
Такое впечатление,что Спартак стоит Червиченко поперек горла,только на гадости способен в своих высказываниях.А ведь Каррера,кроме похвалы, ничего не заслужил,это признают даже дилетанты...
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Сармат Ростов
1479916469
Гребаный Червяк! Задолбал уже! Мы не в Италии, а в России! У нас тренер за игру отвечает, а не акционеры. Отвали от тренера!!! Впервые за долгое время мы видим результат!!!!!
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cska-62
1479916745
Ух ты! Как "насолил" Каррера своими успехами всем этим футбольным недоспециалистам! То все заслуги Аленичеву пытались приписать, теперь просто тупо Карреру полоскать принялись! В третий раз призываю Мистера Оффшора и Гиннера! Уберите это ничтожество Слуцкого! Ну, а не хотите брать ТРЕНЕРА, пригласите одну из дочерей Карреры! Хуже точно не будет. Ну а папа не позволит любой из любимых дочек угробить новую талантливую молодёжь, чем "успешно" занимается это ничтожество все семь лет, паразитируя лишь на газзаевской защите и мастерстве отдельных футболистов типа Думбия или Вернблума.
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filosof sparty
1479917312
А у тебя, жирная жаба, такого повода не было даже после нескольких лет
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Тraumtanzеr
1479917385
Мразь ебаная, рот закрой.
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baltika415
1479923186
Ну для чего червяка коменты ставить. Это шлак, он развалил команду. Убил мечту многих!
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Пастырь
1479929638
Если господин Червиченко не понимает, что команду создает главный тренер, то как можно воспринимать его как "эксперта". Чем больше его слушаю тем больше складывается впечатление о каком то комплексе не полноценности, когда речь идет о СПАРТАКЕ
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