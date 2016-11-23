Червиченко: «Каррера начал выпендриваться, побыв на первой строчке пять-шесть туров»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал информацию о том, что главный тренер красно-белых Массимо Каррера имеет разногласия в трансферах с руководством клуба. Ранее сообщалось, что итальянский специалист может покинуть московский клуб, если в дальнейшем с ним не будут согласовываться трансферы.

«Массимо Каррера начал выпендриваться, когда побыл пять-шесть туров на верхней строчке. Но он бы не стал так делать, будь сейчас «Спартак» третьим-четвертым. Когда я общался с Адриано Галлиани в Милане, он сказал, что там тренеров вообще не спрашивают толком, когда берут игроков. Поймите, сегодня Каррера есть, завтра — нет. Начнет он следующий сезон на пятом-шестом ни месте и вернется к себе на Апеннины. А Селихов – приобретение на долгие годы. Рассуждения о том, спросили тренера или нет, – лишние.

На мой взгляд, кто тратит деньги, тот и решает. Одно дело, когда находят какого-то 16-летнего мальчика из Африки, о котором никто ничего не знает. Тогда да, тренера надо ставить в курс дела и согласовывать с ним. И то, если речь о голкипере, поговорить нужно в первую очередь с тренером вратарей. А когда покупается подтвержденное качество, как в случае с Селиховым, тогда вообще не понимаю, для чего мнение Карреры здесь вообще нужно. Может, он кого-то из Италии хотел взять, мы же не знаем.

Если Массимо Каррера хочет работать, то Селихов ему точно не помеха. А если выпендриваться, то такой трансфер – это повод лишний раз подчеркнуть свою важность. Либо это заход издалека, которым он хочет сказать: «Я могу привезти кого-то лучше из Италии». Они же все там маленькие коммерсанты. На мой взгляд, Федун все сделал правильно, купил вратаря, а тренер пусть с ним работает», — сказал Червиченко.