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    «Порту» и «Рома» проявляли интерес к Миранчуку

    Представитель полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука Вадим Шпинев прокомментировал интерес к своему клиенту со стороны «Спартака», «Краснодара» и «Рубина».

    «Алексей пока никуда не переходит, он игрок «Локомотива». Также, как и его брат Антон. Мы ведем с клубом переговоры о возможности продления контракта обоих футболистов. Но это не означает, что Миранчуком не интересуются другие команды, в том числе и за рубежом. К примеру, за информацией об Алексее к нам обращались из «Порту» и «Ромы».

    Отдельно хочу высказаться по слухам, которые тиражирует пресса. Господа журналисты, вы пишете, что Каррера не хочет видеть в «Спартаке» Селихова и Миранчука. С чего вы это взяли, кому это нужно? Пусть хоть кто-нибудь выйдет и заявит: «Я слышал это от Карреры». Уверен, таких не найдется, ведь придется отвечать за клевету в суде. Это просто чья-то игра, попытка расшатать ситуацию», – сказал агент.

    Источник: «Матч ТВ»

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    23.11.2016 17:53
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 23 ноября 2016, 18:25

      Он всем интересен

      0
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 23 ноября 2016, 18:23

      Манчестеры оба уже давно в очереди стоят за Миранчуком, а Рома в пролёте будет, рубин уведёт игрока из под носа.

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      Рейтинг: +33557

      oyabun 23 ноября 2016, 18:01

      Ну конечно! А также Реал, Барселона и Бавария.. Грамотно цену набивает ))

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