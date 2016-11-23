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    Комиссия экспертов: «Матч «Урал» — «Терек» не был договорным»

    Комиссия РФС по разбору матча 12-го тура чемпионата России между «Уралом» и «Тереком» не нашла характерных черт договорной игры. Об этом сообщил Анзор Кавазашвили, который возглавлял комиссию экспертов.

    «В составе комиссии были Бутенко Валерий, Булыкин Дмитрий и Анзор Кавазашвили. Решение было однозначным – никакого обвинения в отношении договорного матча быть не может. Матч состоялся без всякого замечания.

    Вынесли только такое решение – вратарь «Урала» своей слабой игрой способствовал проигрышу команды. Второе – мое личное замечание: старший тренер недостаточно грамотно руководил командой, так как допущенные тактические ошибки, которые он допустил при расстановке игроков, были причиной тому, что левая защитная линия «Урала» давала возможность футболистам «Терека» проходить, угрожать и брать ворота», — сказал Кавазашвили.

    Напомним, что «Терек» на выезде обыграл «Урал» – 4:1. В перерыве встречи коэффициент на победу екатеринбургской команды при счете 1:1 вырос до 17.

    Источник: Чемпионат.ком

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    23.11.2016 17:41
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    Комментарии23
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    • ...
      Рейтинг: +2411

      Борз-95 24 ноября 2016, 07:06

      Матч «Урал» — «Терек» не был договорным

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +664

      Небесная 23 ноября 2016, 23:19

      Ещё бы они сказали, что это договорняк был.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +43204

      Амба Нагорск 23 ноября 2016, 20:48

      Вот это сенсация! Ничего не нашли!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +326

      hjvfybcn 23 ноября 2016, 20:36

      Хотел пошутить, что в состав Булыкин попадет, а тут ...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2548

      Челнинец 23 ноября 2016, 20:24

      и Экспертов купили, Все покупаемо!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +411

      aam 23 ноября 2016, 19:55

      Вывод комиссии: Сор должен остаться в избе.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +3235

      Опорник84 23 ноября 2016, 19:52

      Вся страна наблюдала договорняк, а комиссия не усмотрела странностей в этом матче! Самое главное что такой футбол противно смотреть!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6564

      Nikiforof 23 ноября 2016, 19:33

      Ну конечно!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1640

      Psih86 23 ноября 2016, 19:09

      Надо придумать комиссию для проверки комиссии по договорным встречам:-)Позорище!!!В нашей стране все на коррупции,что здесь скажешь...поэтому мы так и играем в футбол,всегда в жо.е!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +4053

      Kollljan 23 ноября 2016, 19:05

      Отделались абстрактными фразами. Видать с оттопыренными карманами ушли.

      2
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