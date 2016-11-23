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    Паршивлюк имеет шанс восстановиться к матчу с «Ростовом»

    «Анжи» начал подготовку к матчу 15-го тура российской Премьер-лиги с «Ростовом», который пройдет на выезде. Первое занятие прошло вчера вечером на резервном поле «Анжи Арены» с естественным покрытием.

    Получивший травму спины в матче с «Уфой» защитник Сергей Паршивлюк работал по индивидуальной программе в тренажерном зале. Он имеет все шансы восстановиться к выездной встрече. На среду у «Анжи» запланирована утренняя тренировка и теоретическое занятие после нее.

    Матч в Ростове-на-Дону состоится в воскресенье, 27 ноября.

    Источник: ФК «Анжи»

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    23.11.2016 10:06
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +767

      товрос 25 ноября 2016, 18:21

      Пора уже и в чемпионате РОСТОВУ подниматься в таблице

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