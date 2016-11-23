Прийович: «Дубль в ворота «Боруссии» – один из важнейших в карьере»

Нападающий «Легии» Александар Прийович, который стал автором дубля в ворота «Боруссии» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов, признался, что теперь его команда настроена побороться за выход в Лигу Европы.

«Игра получилась очень тяжелой. Она была сложнее, чем в Варшаве. Но мы, по крайней мере, смогли ответить на их мячи четыре раза.

«Боруссия» является одной из лучших команд Европы, поэтому забить четыре гола у нее в гостях – уже достижение. Мой дубль – один из важнейших в карьере.

У нас есть шанс попасть в Лигу Европы. Для этого нужно обыгрывать «Спортинг». Все в наших руках», – сказал Прийович.

Матч пятого тура группового этапа «Боруссия» – «Легия» завершился со счетом 8:4.