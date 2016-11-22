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  • Трансфер Селихова в «Спартак» – рекордный в истории «Амкара»

Трансфер Селихова в «Спартак» – рекордный в истории «Амкара»

22 ноября 2016, 17:50
6

Исполнительный директор «Амкара» Денис Маслов заявил, что сумма трансфера голкипера Александра Селихова в «Спартак» стала рекордной для пермской команды.

– Кто претендовал на игрока, кроме «Спартака»?

– Те клубы, которые уже озвучивались в прессе, и не только эти.

– Правда ли, что трансфер игрока стоил 250 миллионов рублей?

– Сумма трансфера достаточно высока. Она является рекордной для «Амкара». Но называть точную цифру не стану – трансферный контракт предусматривает неразглашение.

– Когда Селихов становится игроком «Спартака»?

– По завершении осенней части чемпионата – 6 декабря. До сей поры он остается играть за «Амкар».

Напомним, ранее сообщалось, что Селихов перешел из «Амкара» в «Спартак» за 3,5 миллиона евро.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Амкар-Пермь Спартак Селихов Александр
Комментарии (6)
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МЯСО87
1479826929
Ну и хорошо, Артем не молод Серега нестабилен
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Loko_Roma
1479829709
Да. Спамчик на ыарте вывез много игр. Фортуна шавка изменчивая.
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takca
1479830787
А что не взяли бесплатно 2 года назад когда он заканчивал академию спартака .
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Maxim Nik
1479836550
Интересное приобретение.
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alexfilatov
1479884705
Зенит теперь нацелится на Крицюка!
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