Трансфер Селихова в «Спартак» – рекордный в истории «Амкара»

Исполнительный директор «Амкара» Денис Маслов заявил, что сумма трансфера голкипера Александра Селихова в «Спартак» стала рекордной для пермской команды.

– Кто претендовал на игрока, кроме «Спартака»?

– Те клубы, которые уже озвучивались в прессе, и не только эти.

– Правда ли, что трансфер игрока стоил 250 миллионов рублей?

– Сумма трансфера достаточно высока. Она является рекордной для «Амкара». Но называть точную цифру не стану – трансферный контракт предусматривает неразглашение.

– Когда Селихов становится игроком «Спартака»?

– По завершении осенней части чемпионата – 6 декабря. До сей поры он остается играть за «Амкар».

Напомним, ранее сообщалось, что Селихов перешел из «Амкара» в «Спартак» за 3,5 миллиона евро.