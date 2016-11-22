Трансфер Селихова в «Спартак» – рекордный в истории «Амкара»

Исполнительный директор «Амкара» Денис Маслов заявил, что сумма трансфера голкипера Александра Селихова в «Спартак» стала рекордной для пермской команды.
– Кто претендовал на игрока, кроме «Спартака»?
– Те клубы, которые уже озвучивались в прессе, и не только эти.
– Правда ли, что трансфер игрока стоил 250 миллионов рублей?
– Сумма трансфера достаточно высока. Она является рекордной для «Амкара». Но называть точную цифру не стану – трансферный контракт предусматривает неразглашение.
– Когда Селихов становится игроком «Спартака»?
– По завершении осенней части чемпионата – 6 декабря. До сей поры он остается играть за «Амкар».
Напомним, ранее сообщалось, что Селихов перешел из «Амкара» в «Спартак» за 3,5 миллиона евро.
Источник: «Спорт-Экспресс»