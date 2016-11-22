Селихов официально стал игроком «Спартака»

«Спартак» объявил о трансфере голкипера «Амкара» Александра Селихова. Руководители клубов достигли соглашения о том, что после завершения осенне-зимнего отрезка чемпионата России 22-летний вратарь перейдет в московскую команду. До этого времени он будет выступать за пермяков.

Селихов заключил с красно-белыми договор на 4,5 года. Ранее сообщалось, что россиянин обойдется девятикратным чемпионам России в 3,5 миллиона евро.

Стоит отметить, что Селихов был в системе «Спартака» с 2006 по 2008 год.