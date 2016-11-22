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Селихов официально стал игроком «Спартака»

22 ноября 2016, 16:10
40

«Спартак» объявил о трансфере голкипера «Амкара» Александра Селихова. Руководители клубов достигли соглашения о том, что после завершения осенне-зимнего отрезка чемпионата России 22-летний вратарь перейдет в московскую команду. До этого времени он будет выступать за пермяков.

Селихов заключил с красно-белыми договор на 4,5 года. Ранее сообщалось, что россиянин обойдется девятикратным чемпионам России в 3,5 миллиона евро.

Стоит отметить, что Селихов был в системе «Спартака» с 2006 по 2008 год.

Источник: ФК «Спартак»
Россия. Премьер-лига Трансферы зимы-2017 Амкар-Пермь Спартак Селихов Александр
Комментарии (40)
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TERIA-76
1479820646
Пошел на повышение)))
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Зенит Оле Оле Оле
1479820771
Добро пожаловать на банку. Бугагагага
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zigbert
1479820790
С вратарской позицией вопрос теперь снят.
Ответить
Ник17
1479820875
Здравствуй скамья!)))
Ответить
turist82
1479821016
Реброва зачем обижать?? Хороший надежный свой вратарь. Играть и играть еще! Хотя у нас исторически вратарей за людей не держат...Ковалевски, Плетикоса, Дикань...замечательно играли, и со всеми обошлись не особо по-людски (
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filosof sparty
1479822026
Двоякое чувство... С одной стороны я рад появлению талантливого и хорошего вратаря, а с другой уж очень жаль Артёма! Может конкуренция подстегнёт обоих и оба прибавят сильно, и будут играть по очереди!? Но это всё мечты...
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OldenVad
1479822059
Досадно только, что Карреру забыли спросить (
Ответить
radga
1479825373
Спартак покупает Селихова с расчетом на лигу чемпионов, это что не понятно кому-то? Не дай бог у кого-то из вратарей травма, и что тогда? Ну и не побоюсь сказать, что Селихов вратарь на большое будущее.
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franck_ribery
1479827167
ну теперь Писякова наконец-то скинут, балласт этот) самый плохой вратарь за всю историю Спартака! Селихову удачи!
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alexidj
1479830560
нежданчик, все таки Зениту он реально на данный момент времени нужнее был ну тем интереснее) удачи ему в борьбе за место под солнцем с Ребровым..а Письякову значит пора сказать пока..
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