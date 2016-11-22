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    Олег Иванов: «Иди тренируйся и работай, человек из глубинки, если хочешь достичь того же, что Кокорин»

    Полузащитник «Терека» Олег Иванов рассказал о больших трудностях в профессии футболиста.

    – Олег, представим человека из глубинки, который мало зарабатывает, читает, что два футболиста сборной России потратили много денег в ночном клубе в Монте-Карло. Это влияет на имидж российского футбола?

    – Это влияет, конечно. Но тут и опять же сказать: «Ну, иди тренируйся, иди работай, человек из глубинки, если хочешь достичь такого же, то иди тренируйся и работай». Кокорин же не сидел и не читал про какого-нибудь там футболиста из прошлого поколения, что он купил себе жигули 99-й модели. Он пошел играть в футбол, никогда не думал, что будет столько зарабатывать. Он просто работал, стремился к чему-то, вкалывал на тренировках, и его взяли, не потому что он хотел себе 99-ую, а потому что прошел по спортивному принципу.

    – Олег Шатов сказал, что работу футболиста можно сравнить только с работой в цеху с металлами.

    – Каждая деятельность по-своему тяжелая. Я бы не смог сидеть за компьютером 10 часов, мне кажется, что я бы выкинул этот компьютер в окно, застрелил бы начальника и ушел бы с работы. Или официантом – целый день стоять на ногах, носить. Или охранником. Да, у нас тяжело, бывают двухразовые тренировки, но в принципе 2 часа отработал, да, на максимуме, но потом ты целый день свободен. А есть легкоатлеты, которые готовятся 3 года к олимпиаде по 6-7 часов в день. Я просто в детстве, когда занимался, и у нас было направление в спартаковской школе, в легкоатлетическом манеже, я видел, как эти ребята готовятся. Вот там реально жопа. Мои ровесники, мне тогда было лет 10, они просто плакали на тренировках. У них разминка только 2 часа была, а я через 2 часа уже в школу шел. Я говорю, если так взять, ну что поделать, если наш вид спорта и хоккей любят смотреть люди. А такие одиночные как борьба, бокс, их любят, но не собирают они такую аудиторию.

    Источник: Р-Спорт

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    22.11.2016 14:41
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +79293

      Zenit-84 23 ноября 2016, 09:30

      скоро разлюбим

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      Рейтинг: +664

      Небесная 23 ноября 2016, 01:37

      Футболисты и чиновники получают бабло за ничегонеделанье

      0
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      Рейтинг: +1368

      Taps 22 ноября 2016, 18:36

      Коко бездарный тупой ушлёпок.

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      Рейтинг: +326

      hjvfybcn 22 ноября 2016, 18:24

      эх Олег Олег!!! Эх...
      Даже смотреть не буду кто этот философ

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      Рейтинг: +46

      electroguide 22 ноября 2016, 18:20

      я смотрю Иванов прям жжет.... дело не в з/п, лично я считаю что он получает слишком много за такую бездарную игру(Кокорин).... тренировки 2 часа в день, ну теперь понятно почему у нас такой бездарный футбол, я когда занимался греко-римской борьбой чтобы добиться чего то тренировался порой 3 раза в день по 2 часа, и бегали мы по 15-20 ка в минус 30, а вы футболеры только ноете и оправдываете свои з/п, мне смотреть наш чемпионат совсем теперь неинтересно..... правильно кто-то сказал вам футболистам рфпл по Валуеву нужен, может вот тогда вы начнете бегать и биться на поле, а то от каждого столкновения только рожи умеете корчить, противно....

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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 22 ноября 2016, 17:18

      Они настолько оторваны от реальности страны в которой живут."Иди тренируйся" - тысячи тренируются - и талант есть и желание но футболистами они никогда не станут(по разным причинам). Это такая лотерея в которой без везения не обойтись.Братья Аленичевы - одного все знают,другой во второй лиге играл.Выделялся второй предложили первому - он и стал известным футболистом.Понятно что надо пахать,но ещё много всего должно совпасть ( и "показаться" и с тренерами "правильно"себя вести и разговаривать,много всего.Про три ляма за школу верю - не первый человек говорит.Так везде.Потом таланту места и не хватает.

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      Рейтинг: +151

      Niepel 22 ноября 2016, 17:12

      Не должно быть такой гигантской пропасти в зарплатах! У Кокорина такая зарплата, потому что есть человек в глубинке, которого всю жизнь обдирают, как липку!

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      Рейтинг: +1812

      Black Giz 22 ноября 2016, 17:02

      Мой товарищ, лет так пять-семь назад повез своего сына в академию Спартака на просмотр. Так его даже смотреть не стали. Напрямую сказали, плати 3 ляма деревянных и мы его берем, а там как получится. Так что по всякому бывает.

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      Рейтинг: +64

      Патриот РФ 22 ноября 2016, 17:01

      В чем то я его понимаю, сейчас в стране ситуация такая. А ты возьми и попробуй за счет только одного потенциала и подающей надежды, возьми и выбей у кого нибудь клуба зп с шестью нулями, тут тоже исполнить надо

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      Рейтинг: +3075

      BAIv 22 ноября 2016, 16:44

      шатов сдох бы в первый день в горячем цеху ...гавно кукарекает о том чего не знает... его техника мини футбол(он слепой не видит поля) по физике ноль, петух с паспартом

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