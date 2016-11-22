Петраков: «Уверен, что долги перед игроками «Томи» будут погашены 1 декабря»

Главный тренер «Томи» Валерий Петраков выразил надежду, что его подопечные приступят к тренировкам, несмотря на задолженность по зарплате.

«Уверенность есть, все-таки крайний срок погашения долгов, как объявляло руководство, – 1 декабря. Но были разговоры, что игроки хотят какого-то понимания, чтобы кто-то из руководства приехал и объяснил ситуацию. Думаю, эти дни мы будем заниматься этим вопросом. Может произойти что угодно, но будем искать пути выхода», – подчеркнул Петраков.

Напомним, ранее сообщалось, что футболисты «Томи» не получают зарплату с начала сезона.