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    Мешков рассудит «Терек» и «Спартак», Николаеву доверили матч «Краснодар» – «Зенит», игру ЦСКА – «Рубин» обслужит Егоров

    Стали известны арбитры, назначенные на поединки 15-го тура РФПЛ. Матч лидера «Спартака» с «Тереком» обслужит Виталий Мешков, на игре ЦСКА«Рубин» будет работать бригада во главе с Александром Егоровым, а встречу между «Краснодаром» и «Зенитом» доверили судить Алексею Николаеву.

    «Уфа» – «Оренбург» – Владимир Москалев (Воронеж)

    «Амкар» – «Арсенал» – Евгений Турбин (Москва)

    ЦСКА – «Рубин» – Александр Егоров (Саранск)

    «Локомотив» – «Урал» – Владимир Сельдяков (Балашиха)

    «Терек» – «Спартак» – Виталий Мешков (Дмитров)

    «Крылья Советов» – «Томь» – Сергей Карасев (Москва)

    «Ростов» – «Анжи» – Игорь Федотов (Москва)

    «Краснодар» – «Зенит» – Алексей Николаев (Москва)

    Источник: РФС

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    22.11.2016 11:19
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3543

      momwig_ 22 ноября 2016, 13:17

      Не самый плохой вариант...

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      Рейтинг: +130

      Бульба 22 ноября 2016, 13:12

      судьям в питере квартиры покупают,все любят судить зенит

      0
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    • ...
      Рейтинг: +18258

      ilichkadr 22 ноября 2016, 12:09

      Мешков любит работать в Грозном.

      -1
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