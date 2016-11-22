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  • Ловчев: «Очень плохо, если трансфер Селихова действительно не согласовали с Каррерой»

Ловчев: «Очень плохо, если трансфер Селихова действительно не согласовали с Каррерой»

22 ноября 2016, 07:52
12

Футбольный эксперт Евгений Ловчев высказался за приобретение «Спартаком» голкипера «Амкара» Александра Селихова. При этом он подчеркнул, что данный трансфер должен быть обязательно согласован с главным тренером команды Массимо Каррерой. На днях появилась информация, что стороны практически договорились о переходе. Вчера, по сведениям некоторых СМИ, 22-летний страж ворот пермяков уже прошел медобследование для красно-белых в одной из столичных клиник.

«Я за то, чтобы «Спартак» купил Селихова, но если этот трансфер в самом деле не согласовали с Каррерой, это очень плохо. Во-первых, это разочаровывает тренера, который работает с душой и говорит хорошие правильные слова в адрес владельца клуба и команды. Такой поступок оставит у Карреры горький осадок.

Во-вторых, люди, которые ведут «Спартак»... ну, ветераны, не могут им быть благодарны за футбольную команду, мы-то воспитаны Старостиным совершенно иначе, он просил не совершать такие поступки. Это все продолжение той фразы Федуна про тренера и 10 процентов.

В-третьих, почему никто не спрашивает мнение тренеров? Принцип тупого бизнеса: «Я вас нанял, давайте работайте!» Если трансфер Селихова не согласовали с Каррерой, Федун, вы грубо ошибаетесь, и ваши помощники неправильно себя ведут!» – сказал Ловчев.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Амкар-Пермь Селихов Александр Ловчев Евгений
Комментарии (12)
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PNZ1985
1479795911
Педерасты!
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BANNIKOV1970
1479798414
На каждую позицию должна быть железобетонная замена!Во всём мире и в нашей стране есть игроки от которых глупо отказываться!А за ложь в сми давно пора судить!
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firs04
1479799235
Будет как Чепчугов в ЦСКА, многолетний вратарь скамейки
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VVM1964
1479801998
СОГЛАСЕН С ЛОВЧЕВЫМ , НО НАДЕЮСЬ , ЧТО ВСЕ НЕ ТАК ОДНОЗНАЧНО .
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mgordeev
1479804413
Меня искренне умиляют люди, типа Ловчева, употребляющие слова "тупой бизнес" по адресу к бизнесмену Федуну. Ловчев, покажи заработанные твоим бизнесом деньги. Как покажешь - посчитаем. И если вдруг окажется, что больше чем у Федуна, начнешь учить его заниматься делами. А пока всяк сверчок знай свой шесток.
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Виталич
1479805134
херово будет если он будет лавку протирать..как например Чепчугов..ему играть надо ..парень талантлив..
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Опорник84
1479831612
Если парень действительно талантлив и будет пахать на тренировках,очень скоро заиграет в основе!
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