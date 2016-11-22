Ловчев: «Очень плохо, если трансфер Селихова действительно не согласовали с Каррерой»

Футбольный эксперт Евгений Ловчев высказался за приобретение «Спартаком» голкипера «Амкара» Александра Селихова. При этом он подчеркнул, что данный трансфер должен быть обязательно согласован с главным тренером команды Массимо Каррерой. На днях появилась информация, что стороны практически договорились о переходе. Вчера, по сведениям некоторых СМИ, 22-летний страж ворот пермяков уже прошел медобследование для красно-белых в одной из столичных клиник.

«Я за то, чтобы «Спартак» купил Селихова, но если этот трансфер в самом деле не согласовали с Каррерой, это очень плохо. Во-первых, это разочаровывает тренера, который работает с душой и говорит хорошие правильные слова в адрес владельца клуба и команды. Такой поступок оставит у Карреры горький осадок.

Во-вторых, люди, которые ведут «Спартак»... ну, ветераны, не могут им быть благодарны за футбольную команду, мы-то воспитаны Старостиным совершенно иначе, он просил не совершать такие поступки. Это все продолжение той фразы Федуна про тренера и 10 процентов.

В-третьих, почему никто не спрашивает мнение тренеров? Принцип тупого бизнеса: «Я вас нанял, давайте работайте!» Если трансфер Селихова не согласовали с Каррерой, Федун, вы грубо ошибаетесь, и ваши помощники неправильно себя ведут!» – сказал Ловчев.