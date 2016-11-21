Гаджиев заявил, что «Амкар» вынужден продать Селихова в «Спартак» из-за проблем с деньгами

По словам главного тренера «Амкара» Гаджи Гаджиева, пермский клуб вынужден расстаться с голкипером Александром Селиховым по причине проблем с финансами. Также он подтвердил, что в настоящее время идут переговоры о трансфере 22-летнего стража ворот в «Спартак». Сегодня сообщалось, что вратарь прошел медицинское обследование для красно-белых в одной из клиник Москвы.

«Да, наверное, он сейчас проходит медосмотр в Москве, но пока идут переговоры. Тренеру всегда тяжело отпускать таких футболистов. Но у клуба тяжело с финансами, поэтому приходится», – сказал Гаджиев.

В текущем розыгрыше РФПЛ Селихов принял участие в 14-ти встречах, пропустив девять голов.