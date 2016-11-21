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  • Гаджиев заявил, что «Амкар» вынужден продать Селихова в «Спартак» из-за проблем с деньгами

Гаджиев заявил, что «Амкар» вынужден продать Селихова в «Спартак» из-за проблем с деньгами

21 ноября 2016, 14:10
31

По словам главного тренера «Амкара» Гаджи Гаджиева, пермский клуб вынужден расстаться с голкипером Александром Селиховым по причине проблем с финансами. Также он подтвердил, что в настоящее время идут переговоры о трансфере 22-летнего стража ворот в «Спартак». Сегодня сообщалось, что вратарь прошел медицинское обследование для красно-белых в одной из клиник Москвы.

«Да, наверное, он сейчас проходит медосмотр в Москве, но пока идут переговоры. Тренеру всегда тяжело отпускать таких футболистов. Но у клуба тяжело с финансами, поэтому приходится», – сказал Гаджиев.

В текущем розыгрыше РФПЛ Селихов принял участие в 14-ти встречах, пропустив девять голов.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Спартак Амкар-Пермь Селихов Александр Гаджиев Гаджи
Комментарии (31)
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serega86ru
1479727150
ну может 4 млн. поправят дела в клубе! но по факту в Амкаре перспектив мало было! на эти деньги могут пару молодых купить (перспективных) !! еще останется на зп. жаль что Селихов скорее всего на банку сядет до конца сезона!! а вообще эта политика футбола бля!! перекупи быстрей!не дай усилится другой команде !!!! не здоровая конкуренция!!
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СЛАВА 81
1479727314
Как же хочется пожелать финансового благополучия клубам.
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oyabun
1479729248
Ситуация с покупкой Спартаком нового вратаря приобретает очень пикантный характер. Каково сейчас будет играть Реброву, когда он в курсе того что на его место метят молодого и перспективного вратаря? Не начнет ли он нервничать и мандражировать в воротах, желая отыграть безупречно, чтобы доказать, что несмотря на возраст, он надежный голкипер, которого просто незачем менять?
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turist82
1479730031
На скамейку скорее всего....если и берут. Ибо к Реброву претензий нет и быть не может!
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super.zenitchik
1479731065
Зенит добавит и перехватит Селихова. Один вратарь будет в чемпе стоять, другой в Кубке, третий в Еврокубках. Ну и на подмене, если что. А спам только в РФПЛ играет. Им 3 вратаря незачем.
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Тraumtanzеr
1479731681
Он уже прошел медосмотр.
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yurdin
1479731728
Нужда Амкара гонит Селихова на лавку Спартака
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subbotaspartak
1479732898
Удачи Селихову, удачи Амкару, У Реброва хорошая пара.
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maksspartak
1479733474
да хорошее усиление спартаку )))
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Seidu_Dumbiy
1479734690
вчера хороший подгон на 91й минуте матча сделал будущему клубу)))
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