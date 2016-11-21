Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Гаджиев заявил, что «Амкар» вынужден продать Селихова в «Спартак» из-за проблем с деньгами

    По словам главного тренера «Амкара» Гаджи Гаджиева, пермский клуб вынужден расстаться с голкипером Александром Селиховым по причине проблем с финансами. Также он подтвердил, что в настоящее время идут переговоры о трансфере 22-летнего стража ворот в «Спартак». Сегодня сообщалось, что вратарь прошел медицинское обследование для красно-белых в одной из клиник Москвы.

    «Да, наверное, он сейчас проходит медосмотр в Москве, но пока идут переговоры. Тренеру всегда тяжело отпускать таких футболистов. Но у клуба тяжело с финансами, поэтому приходится», – сказал Гаджиев.

    В текущем розыгрыше РФПЛ Селихов принял участие в 14-ти встречах, пропустив девять голов.

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.11.2016 14:10
    Рекомендуем
    Комментарии31
    ...
    • ...
      Рейтинг: +17971

      арейская 22 ноября 2016, 02:12

      4 миллиона решат все финансовые проблемы? Сомневаюсь, а вот такого голкипера вряд-ли удастся приобрести или воспитать...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +29

      kiiriil19 21 ноября 2016, 19:19

      не плохой вратарь для красно белых

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +624

      Sanches 1204 21 ноября 2016, 19:16

      Я в футбольном менеджере тоже иногда сильных продаю,чтоб денег получить на расходы,а что поделать приходится жертвовать(

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +259

      Serhio1010 21 ноября 2016, 18:12

      Реброва жаль)) хотят молодого на его место)

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26

      DjZinc 21 ноября 2016, 17:05

      А что?? Спартак больше остальных даёт?? :-)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +593

      СашкаГуров 21 ноября 2016, 16:34

      НУ ДА

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +34

      Seidu_Dumbiy 21 ноября 2016, 16:24

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      вчера хороший подгон на 91й минуте матча сделал будущему клубу)))

      -6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > Seidu_Dumbiy 21 ноября 2016, 16:28

      Шта?Там удар был такой, что трактором не вытащишь.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +382

      лёха72 > Seidu_Dumbiy 21 ноября 2016, 17:38

      такой удар не один вратарь мира не вытащит.кой подгон

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +315

      maksspartak 21 ноября 2016, 16:04

      да хорошее усиление спартаку )))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6123

      subbotaspartak 21 ноября 2016, 15:54

      Удачи Селихову, удачи Амкару,
      У Реброва хорошая пара.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +577

      yurdin 21 ноября 2016, 15:35

      Нужда Амкара гонит Селихова на лавку Спартака

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -16

      мыцык > yurdin 21 ноября 2016, 16:04

      Что же вы такие злые? Откуда ближе сборная?

      -3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11