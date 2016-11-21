Головин, Ефремов и Тигиев вошли в список номинантов на «Первую пятерку»

Детская футбольная лига обнародовала список претендентов на звание лучшего молодого игрока года. За премию «Первая пятерка» поспорят: Игорь Безденежных («Уфа»), Александр Головин (ЦСКА), Дмитрий Ефремов («Оренбург»), Рифат Жемалетдинов («Рубин»), Георгий Тигиев («Анжи»). Победитель будет определен с помощью голосования среди руководителей отечественного футбола, клубов, тренеров, экспертов и журналистов.

«Мы гордимся, что подавляющее большинство наших лауреатов оправдали выданные им авансы и до сих пор играют ведущие роли в своих клубах, сборной команде страны. К сожалению, в последние годы в российских коллективах предпочтение отдается легионерам и молодым футболистам не просто пробиться в основной состав. Тем приятнее, что среди нынешних номинантов – игроки, которых болельщики видят на поле постоянно и отмечают их высокий уровень. Да и география претендентов довольно широка», – отметил президент ДФЛ Виктор Горлов.