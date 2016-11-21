Алексей Прудников: «Селихов нужнее «Зениту»

Тренер вратарей казахстанского «Окжетпеса» Алексей Прудников, который в бытность игроком защищал ворота «Спартака», опроверг скорое подписание контракта столичным клубом с голкипером «Амкара» Александром Селиховым. Напомним, ранее сообщалось, что такой переход может состояться уже в ближайший вторник. Сумма сделки оценивается в 3,5 миллионов евро.

– Очень удивлюсь, если сделка состоится.

– Это почему же?

– По моей информации, главный претендент на Селихова – «Зенит». Руководство клуба не скрывает, что ищет голкипера. У «Спартака» же вратарская линия укомплектована.

– Вы полагаете?

– Ну а какие претензии к Реброву в этом сезоне? «Спартак» пропустил меньше всех! Артем действует надежно, постоянно выручает. Вот и с «Амкаром» спас в первом тайме. Вовремя вышел из ворот, сократил угол обстрела, чем смутил Комолова, тот просто не смог пробить. В дальнейшем работы у Реброва было немного, но не расслаблялся. Когда защитники пасовали назад, спокойно играл ногами. На скамейке есть опытный Песьяков. Ну и зачем «Спартаку» Селихов? Думаю, это обычный аукцион, чтоб вытрясти побольше денег из «Зенита», надо приписать интерес к игроку со стороны «Спартака». Тогда цена моментально увеличится.

– «Зениту» Селихов нужнее?

– Да. Хотя на Лодыгине ставить крест я бы не спешил. Раньше-то к нему претензий не было. Потом в команду пришел новый тренер, начал требовать от вратаря подчищать за полевыми, выходить далеко вперед – в общем, действовать в стиле Нойера. Лодыгин никогда так не играл, а быстро подобным вещам не научишься. Отсюда – ошибки, потеря уверенности…

– Чем хорош Селихов?

– Данные прекрасные. Смело играет на выходах, никого не боится. Но будет ли он в «Зените» первым номером? Не факт.