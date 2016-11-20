Туре: «Знал, что в один прекрасный день понадоблюсь Гвардиоле»

Полузащитник «Манчестер Сити» Яя Туре поделился мнением о своем возвращении в основной состав «горожан». Напомним, ивуарийский хавбек впервые в сезоне появился на поле в матче АПЛ и дважды поразил ворота «Кристал Пэлас» в рамках 12-го тура чемпионата Англии.

«Я был готов морально и знал, что в один прекрасный момент понадоблюсь Гвардиоле. В любой ситуации нужно оставаться профессионалом, но необходимо улучшать свою игру. Спасибо болельщикам за поддержку, они всегда ко мне хорошо относились», – сказал Туре.