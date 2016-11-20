Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Аршавин: «Повторить успех Евро-2008 сборной России в ближайшее время вряд ли удастся»

    Бывший полузащитник сборной России Андрей Аршавин, защищающий цвета «Кайрата», поделился мнением о последних выступлениях национальной команды. По словам хавбека, россиянам в ближайшее время не удастся повторить успех 2008 года, когда на чемпионате Европы были завоеваны бронзовые медали.

    «Смотрел второй тайм матч с Румынией. Молодцы, добились победы. Я еще в 2008 сказал, что повторить успех – попасть в четверку лучших команд на Евро или чемпионате мира – в ближайшее время нам вряд ли реально. Это был не прогноз, а честная оценка сил соперников, наших возможностей», – сказал Аршавин.

    Источник: Спортфакт

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.11.2016 13:12
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +156

      Пиво без газа 14 декабря 2016, 00:47

      да ладно, мы всё равно верим

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2697

      turist82 20 ноября 2016, 13:24

      А был ли успех? раз в жизни и палка стреляет...вот и и обыграли с перепугу Голландию. А серьезный соперник - Испания, дважды и без единого шанса - раскатали наших по газону...показав тем самым где место нашего футбола на уровне сборных. Вот и весь "успех". Зато шуму поднялось, и короны на головы надели, будто чемпионами мира пятикратными стали

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +371

      ASG > turist82 20 ноября 2016, 15:38

      Успех был. Глупо это отрицать.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3282

      woyser > turist82 21 ноября 2016, 01:11

      На Евро-2008 наша сборная действительно была сильна и у неё были все шансы выхода даже в финал, того турнира. Просто Испанцы были на голову сильнее всех остальных, на тот момент, равных им просто не было.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +371

      ASG > woyser 21 ноября 2016, 16:08

      + даже немцев в финале катали как могли

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11