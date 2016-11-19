Руни: «Реакция на инцидент с пьянством – это позор»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни прокомментировал критику в свой адрес со стороны СМИ и общественности. Напомним, футболист был замечен пьяным после матча отбора на ЧМ-2018 между сборными Англии и Шотландии.

«Все, что происходило вокруг этой ситуации, позорно. Я горжусь игрой за свою страну и своими достижениями. Еще ничего не кончено.

Я думаю, что реакция была позорной. Это показывает недостаток уважения. Думаю, уже хватит. Это все, что я хочу сказать», – подчеркнул Руни.