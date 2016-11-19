Примера. «Севилья» сделала камбэк в матче против «Депортиво»

В матче 12-го тура Примеры «Депортиво» на своем поле потерпел поражение от «Севильи» – 2:3. Отметим, что один из голов на свой счет записал бывший нападающий «Ливерпуля» Райан Бабел.

Таким образом, «Севилья» забралась на третью строчку в турнирной таблице чемпионата Испании и теперь имеет в активе 24 очка. «Депортиво» же с 10-ю баллами остался на 16-м месте.

Чемпионат Испании. Примера. 12-й тур

Депортиво – Севилья – 2:3 (2:1)

Голы: 1:0 – Бабел, 1; 2:0 – Андоне, 42; 2:1 – Н'Зонзи, 44; 2:2 – Витоло, 87; 2:3 – Меркадо, 90+2.

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