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Судьи
Главный судья:
Матеу Лаос (Валенсия)
Материалы

Депортиво - Севилья

19.11.2016, Суббота, 15:00 мск Ла Корунья, стадион Риасор Испания. Примера, 12 тур Депортиво - Севилья
Испания. Примера (2015/2016)
33 тур
17 апреля, воскресенье 17:00 Севилья 1:1 Депортиво
14 тур
6 декабря, воскресенье 00:00 Депортиво 1:1 Севилья
Испания. Примера (2014/2015)
26 тур
7 марта, суббота 18:00 Депортиво 3:4 Севилья
7 тур
5 октября, воскресенье 14:00 Севилья 4:1 Депортиво
Испания. Примера (2012/2013)
24 тур
16 февраля, суббота 00:30 Севилья 3:1 Депортиво
5 тур
24 сентября, понедельник 23:30 Депортиво 0:2 Севилья
Испания. Примера (2010/2011)
21 тур
29 января, суббота 23:55 Депортиво 3:3 Севилья
2 тур
12 сентября, воскресенье 23:00 Севилья 0:0 Депортиво
Испания. Примера (2009/2010)
26 тур
13 марта, суббота 23:55 Севилья 1:1 Депортиво
7 тур
17 октября, суббота 20:00 Депортиво 1:0 Севилья
Испания. Кубок (2009/2010)
1/4 финала
ответный матч		 27 января, среда 23:55 Севилья 0:1 Депортиво
1/4 финала
ответный матч		 20 января, среда 23:55 Депортиво 0:3 Севилья
Испания. Примера (2008/2009)
37 тур
23 мая, суббота 23:00 Севилья 1:0 Депортиво
18 тур
10 января, суббота 22:00 Депортиво 1:3 Севилья
Испания. Кубок (2008/2009)
1/8 финала
ответный матч		 14 января, среда 22:00 Депортиво 0:3 Севилья
Испания. Кубок (2008/2009)
1/8 финала
первый матч		 7 января, среда 23:00 Севилья 2:1 Депортиво
Испания. Примера (2007/2008)
26 тур
1 марта, суббота 22:00 Депортиво 2:1 Севилья
7 тур
7 октября, воскресенье 19:00 Севилья 0:1 Депортиво
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Реал 38 29 6 3 106:41 +65 93
2. Барселона 38 28 6 4 116:37 +79 90
3. Атлетико М 38 23 9 6 70:27 +43 78
4. Севилья 38 21 9 8 69:49 +20 72
5. Вильярреал 38 19 10 9 56:33 +23 67
6. Реал Сосьедад 38 19 7 12 59:53 +6 64
7. Атлетик Б 38 19 6 13 53:43 +10 63
8. Эспаньол 38 15 11 12 49:50 -1 56
9. Алавес 38 14 13 11 41:43 -2 55
10. Эйбар 38 15 9 14 56:51 +5 54
11. Малага 38 12 10 16 49:55 -6 46
12. Валенсия 38 13 7 18 56:65 -9 46
13. Сельта 38 13 6 19 53:69 -16 45
14. Лас-Пальмас 38 10 9 19 53:74 -21 39
15. Бетис 38 10 9 19 41:64 -23 39
16. Депортиво 38 8 12 18 43:61 -18 36
17. Леганес 38 8 11 19 36:55 -19 35
18. Спортинг Х 38 7 10 21 42:72 -30 31
19. Осасуна 38 4 10 24 40:94 -54 22
20. Гранада 38 4 8 26 30:82 -52 20
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    Рейтинг: +551

    LokoGoGo 19 ноября 2016, 17:37

    браво!!!

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