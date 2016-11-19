Бундеслига. «Вольфсбург» потерпел поражение от «Шальке-04» и другие результаты

В матче 11-го тура Бундеслиги «Шальке-04» в гостях одержал победу над «Вольфсбургом» со счетом 1:0. Три очка клубу из Гельзенкирхена принес гол Леона Горецки. Таким образом, беспроигрышная серия «горняков» достигла шести встреч кряду.

В других матчах игрового дня «Ингольштадт» оказался сильнее «Дармштадта», «Майнц» в непростой борьбе обыграл «Фрайбург», менхенгладбахская «Боруссия» потерпела поражение от «Кельна», «Аугсбург» и «Герта» голов не забили.

Чемпионат Германии. Бундеслига. 11-й тур

Аугсбург – Герта – 0:0

Боруссия М – Кельн – 1:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Штиндь, 32; 1:1 – Модесте, 60; 1:2 – Риссе, 90+1.

Вольфсбург – Шальке-04 – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Горецка, 82.

Дармштадт – Ингольштадт – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Хартманн, 68.

Майнц – Фрайбург – 4:2 (2:0)

Голы: 1:0 – Бунгерт, 15; 2:0 – Малли, 20 (с пенальти); 2:1 – Грифо, 67; 3:1 – Белл, 82; 3:2 – Петерсен, 85; 4:2 – Онисиво, 90+5.

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