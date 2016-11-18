Данильянц: «Игра получилась миролюбивой»

Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц поделился впечатлениям после матча 14-го тура РПФЛ против «Рубина» (0:0).

– Игра получилось миролюбивой. В ходе матче мы владели инициативой и столкнулись с глубокой обороной соперника. Казалось, что мы играем дома, а не в гостях. Создали моменты, но не смогли их реализовать. Ничья – это все равно результат. Двигаемся дальше.

– Известно ли вам о событиях, которые происходили в отеле? Как они повлияли на игру?

– Об этом я ничего не знаю, – сказал Данильянц.