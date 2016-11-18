Зимой Джеррард может оказаться в «Интере»

Полузащитник «Лос-Анджелес Гэлакси» Стивен Джеррард может стать игроком «Интера».

Сообщается, что миланский клуб с октября ведет переговоры с представителями английского футболиста, предлагая присоединиться к команде в зимнее трансферное окно.

Напомним, ранее Джеррард объявил, что уйдет из «Лос-Анджелес Гэлакси» после завершения контракта, который истекает в ноябре. В составе калифорнийского клуба футболист провел 34 матча, забил пять голов и отдал 14 результативных передач.