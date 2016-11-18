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    Мутко предложил Непомнящему должность в РФС

    Президент РФС Виталий Мутко предложил тренеру Валерию Непомнящему работу в организации. Об этом рассказал сам специалист.

    «Я встречался с Виталием Леонтьевичем Мутко. Мне было предложено сотрудничество с РФС.

    Могу сказать, что это очень интересная и ответственная должность в системе отечественного футбола. Приятно, что моя кандидатура оказалась востребованной.

    Такие решения не принимаются мгновенно. У меня есть неделя на размышления. Но предложение очень интересное», – сказал Непомнящий.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    18.11.2016 19:17
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2111

      prtcs 18 ноября 2016, 22:59

      Это будет самый авторитетныйй и профессиональный человек в РФС.

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