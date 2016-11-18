В холле отеля «Ростова» находятся около 50 сотрудников правоохранительных органов

Пресс-аташе «Ростова» Иван Бодылевский рассказал о ситуации в отеле в Казани, где остановились ростовчане. Напомним, работники следственных органов за несколько часов до матча против «Рубина» явились в гостиницу для проведения следственных действий по «делу Азмуна».

«В холле около 50 сотрудников правоохранительных органов. Кто в форме, кто в штатском. Стоят группами. Мы не знаем, что эти люди здесь делают. Они располагаются и на этажах отеля», – сказал Бодылевский.

Матч состоится сегодня в Казани и начнется в 19:30 по московскому времени.