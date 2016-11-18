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  • В холле отеля «Ростова» находятся около 50 сотрудников правоохранительных органов

В холле отеля «Ростова» находятся около 50 сотрудников правоохранительных органов

18 ноября 2016, 16:37
12

Пресс-аташе «Ростова» Иван Бодылевский рассказал о ситуации в отеле в Казани, где остановились ростовчане. Напомним, работники следственных органов за несколько часов до матча против «Рубина» явились в гостиницу для проведения следственных действий по «делу Азмуна».

«В холле около 50 сотрудников правоохранительных органов. Кто в форме, кто в штатском. Стоят группами. Мы не знаем, что эти люди здесь делают. Они располагаются и на этажах отеля», – сказал Бодылевский.

Матч состоится сегодня в Казани и начнется в 19:30 по московскому времени.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Рубин Ростов Азмун Сердар
Комментарии (12)
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Lester84
1479476625
Цирк Шапито! Такое ощущение, что особо опасного преступника штурмовать собрались
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kykyi
1479477633
А 50 то зачем, преступники в Казани перевелись, делать нечего.
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cska-62
1479477764
Короче! "Рубин" снять с чемпионата! В ФНЛ! Если криминальные наезды при помощи непонятно уже давно чьих "органов" эти уроды устраивают прямо в день матча!!! Если не остановить этот беспредел, будет только хуже! Завтра лидеров ведущих команд начнут на выезде по "обезьянникам" на ночь рассовывать! И пить давать только водичку с кокаином!
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Black Giz
1479478014
ОМОН, СОБР, все с автоматами и в масках. Они там кино снимают что ли? Полудурки. Рубин вляпался, а теперь и не знают как разгрести. Шакалы!
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radga
1479478288
Блин. Кинокомедия. Не смешите людей "Рубин". Такое впечатление идет спец. операция. Там что 50 сотрудникам правоохранительных органов делать больше не чего? В Казани полный порядок? .... Жесть!!!
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alp
1479478353
во как спартак боится конкурентов )) на Зенит наехать кишка тонка, так давай ростовчан топтать...
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yorgenbarenz
1479480044
Дикость.
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super.zenitchik
1479483582
Я сначала подумал, что руководство Рубина за растрату и отмывку 40 млн. баксов народных средств пришли брать, а оказывается опять на Ростов наезд, мля! Где моя любимая зенитка, что на аватаре....? Щас применю!
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андрей андреев
1479483643
Россия,ты меня удивляешь всё больше и больше
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gencha19
1479483695
Казань будут брать.
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