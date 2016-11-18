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    Пономарев: «Лучше бы Еременко водки выпил»

    Экс-защитник ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал ситуацию с дисквалификацией Романа Еременко. Напомним, полузащитник отстранен от футбола на два года за употребление кокаина.

    «Ничего себе! Это очень печально. Еременко – отличный футболист, недавно пришел в ЦСКА, очень здорово себя проявил. А сейчас просто подвел команду. Зачем он употреблял кокаин? Лучше бы водки выпил. Жалко Романа. Он закончил с футболом. Два года – огромный срок. ЦСКА его ждать не будет», – сказал Пономарев.

    Марихуана, кокаин, бромантан. На чем ловили и как наказывали футболистов из РФПЛ

    Источник: Чемпионат.ком

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    18.11.2016 14:32
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +399

      franck_ribery 18 ноября 2016, 17:44

      лучше бы пил Ред Бул, он окрыляет!))))

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 18 ноября 2016, 15:05

      Ерёменко будет и дальше бороться с УЕФА, а ЦСКА его не бросит.

      1
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      Рейтинг: +6123

      subbotaspartak 18 ноября 2016, 14:39

      Водку б пил,
      Если б русский был.
      А чухонцев славный сын
      Перешёл на кокаин.

      7
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      Рейтинг: +2630

      yorgenbarenz 18 ноября 2016, 14:34

      Откуда знаешь,что водка лучше кокаина?

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      Рейтинг: +76

      Алексей1988 > yorgenbarenz 18 ноября 2016, 18:24

      и то и другое вредно :)

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