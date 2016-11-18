Пономарев: «Лучше бы Еременко водки выпил»

Экс-защитник ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал ситуацию с дисквалификацией Романа Еременко. Напомним, полузащитник отстранен от футбола на два года за употребление кокаина.

«Ничего себе! Это очень печально. Еременко – отличный футболист, недавно пришел в ЦСКА, очень здорово себя проявил. А сейчас просто подвел команду. Зачем он употреблял кокаин? Лучше бы водки выпил. Жалко Романа. Он закончил с футболом. Два года – огромный срок. ЦСКА его ждать не будет», – сказал Пономарев.

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