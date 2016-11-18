Матерацци: «Некоторые люди в «Интере» должны признать, что допустили ошибку, и уйти»

Бывший скандальный защитник «Интера» Марко Матерацци призвал руководство клуба разобраться в сложившейся ситуации.

«Многое говорит тот факт, что в команде снова сменился тренер. Именно это отражает все то, что происходит в клубе. Новое руководство хочет видеть результат. Я не хочу обвинять Манчини, де Бура или Пиоли, но вина лежит на тех, кто был в клубе в течение многих лет.

Для меня лично «Интер» имеет огромное значение. Мое сердце обливается кровью, когда я вижу результаты команды. Надеюсь, что руководство изменит курс за счет привлечения компетентных людей. Некоторые люди в «Интере» должны признать, что допустили ошибку, и уйти», — цитирует слова Матерацци издание Corriere della Sera.

Напомним, что за две недели до старта сезона был уволен Роберто Манчини. Недавно по этому же сценарию команда рассталась с Франком де Буром. На его место пришел Стефано Пиоли. После 12 туров текущего сезона в Серии А «Интер» занимает восьмое место в турнирной таблице. На счету миланцев 17 очков.