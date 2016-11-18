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    Семенов: «У Черчесова на первом месте стоит дисциплина»

    Защитник «Терека» и сборной России Андрей Семенов, который работал с нынешним главным тренером национальной команды Станиславом Черчесовым в составе «Амкара», сравнил его с итальянцем Фабио Капелло.

    «Станислав Саламович по-прежнему гнет свою линию. Что в «Амкаре», что в сборной у него на первом месте стоит дисциплина, ответственность, и он всегда отлично мотивирует футболистов.

    Не хочется сравнивать Капелло и Черчесова. Оба этих тренера любят дисциплину. Просто Станислав Саламович – русскоговорящий специалист и ему проще достучаться до игроков», – рассказал Семенов.

    Источник: Известия

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    18.11.2016 06:10
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +593

      СашкаГуров 19 ноября 2016, 01:08

      ну и ну

      0
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      Рейтинг: +25029

      bset 18 ноября 2016, 11:52

      Да и кто такой Капелло? Да, отличный тренер. Но Черчесов играл за сборную. Надеюсь, это скажется положительно в вопросе мотивации

      0
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      Рейтинг: +1943

      VIPded 18 ноября 2016, 08:38

      Достучаться нужно не до игроков, а по игрокам!

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