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РФС подал в ФИФА протест из-за Крыма на форме сборной Украины

РФС направил в ФИФА протест из-за формы сборной Украины. На ней изображение Крыма.

«РФС направил в ФИФА протест в связи с нарушением УАФ правил организации, а именно демонстрации на форме национальной сборной изображения Крыма в составе Украины. Кроме того, еще один протест был выражен по фактам отдельных высказываний представителей украинской федерации, разжигающих рознь в отношении граждан России», – говорится в заявлении.

  • Украина сегодня сыграет в финальном матче отбора ЧМ-2022 с Уэльсом.
  • Игра начнется в 19:00 мск.
  • Победитель получит путевку на чемпионат мира в Катар.

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Источник: «Матч ТВ»

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