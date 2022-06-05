РФС подал в ФИФА протест из-за Крыма на форме сборной Украины

РФС направил в ФИФА протест из-за формы сборной Украины. На ней изображение Крыма.

«РФС направил в ФИФА протест в связи с нарушением УАФ правил организации, а именно демонстрации на форме национальной сборной изображения Крыма в составе Украины. Кроме того, еще один протест был выражен по фактам отдельных высказываний представителей украинской федерации, разжигающих рознь в отношении граждан России», – говорится в заявлении.