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Зинченко, Малиновский, Ярмоленко – в старте сборной Украины на матч отбора ЧМ-2022 с Уэльсом

Стали известны стартовые составы сборных Уэльса и Украины на финальный матч отбора чемпионата мира-2022.

Уэльс: Хеннесси, Робертс, Ампаду, Родон, Б. Дэвис, Н. Уильямс, Аллен, Рэмзи, Джеймс, Бэйл, Мур.

Запасные: Уорд, А. Дэвис, Гантер, Мефам, Уилсон, Джонсон, Норрингтон-Дэвис, Дж. Уильямс, Харрис, Томас, Матондо.

Украина: Бущан, Миколенко, Матвиенко, Забарный, Караваев, Степаненко, Малиновский, Зинченко, Цыганков, Ярмоленко, Яремчук.

Запасные: Соболь, Бондарь, Сирота, Сидорчук, Шапаренко, Довбик, Пятов, Мудрик, Пихаленок, Качараба, Зубков, Ризнык.

  • Встреча пройдет в Кардиффе.
  • Начало – в 19:00 мск.

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Источник: «Бомбардир»

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