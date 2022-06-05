Зинченко, Малиновский, Ярмоленко – в старте сборной Украины на матч отбора ЧМ-2022 с Уэльсом

Стали известны стартовые составы сборных Уэльса и Украины на финальный матч отбора чемпионата мира-2022.
Уэльс: Хеннесси, Робертс, Ампаду, Родон, Б. Дэвис, Н. Уильямс, Аллен, Рэмзи, Джеймс, Бэйл, Мур.
Запасные: Уорд, А. Дэвис, Гантер, Мефам, Уилсон, Джонсон, Норрингтон-Дэвис, Дж. Уильямс, Харрис, Томас, Матондо.
Украина: Бущан, Миколенко, Матвиенко, Забарный, Караваев, Степаненко, Малиновский, Зинченко, Цыганков, Ярмоленко, Яремчук.
Запасные: Соболь, Бондарь, Сирота, Сидорчук, Шапаренко, Довбик, Пятов, Мудрик, Пихаленок, Качараба, Зубков, Ризнык.
- Встреча пройдет в Кардиффе.
- Начало – в 19:00 мск.
Источник: «Бомбардир»