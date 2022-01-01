Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: угадай игрока «Ростова» по факту
Тест: угадай игрока «Ростова» по факту
2 Тест: угадайте логотип клуба в ЛЧ. Обязательно ошибетесь!
Тест: угадайте логотип клуба в ЛЧ. Обязательно ошибетесь!
3 Тест: выбери работу Курбану Бердыеву
Тест: выбери работу Курбану Бердыеву

Уткин: «Если спорт вне политики, то почему в России не показали матч Шотландия – Украина?»

Блогер Василий Уткин считает, матч Шотландия – Украина (1:3) не показали в России по политическим причинам.

«Думаю, что во время матча Украина – Уэльс, игры за попадание на ЧМ, будет страшно интересно. Естественно, в России ее никто не покажет. Причины обсуждать абсолютно бессмысленно, хотя, думаю, эта игра порвала бы все рейтинги.

Сборная России, увы, продолжает свой вынужденный отдых. Ну, и если вы убеждены, что это происходит по политическим причинам, а спорт вне политики, то я вам предлагаю задуматься: почему в России невозможно было посмотреть по телевизору матч Шотландия – Украина и невозможно будет посмотреть матч Уэльс – Украина? Тоже по политическим причинам. И ничего, как-то вот никто не жалуется, все терпят, находят варианты.

К сожалению, сыграть в футбол в интернете по-настоящему пока не получается», – сказал Уткин в видео на своем ютуб-канале.

  • Украинцы в финале стыков сыграют с Уэльсом.
  • Матч пройдет 5 июня в Кардиффе.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

Новости по теме
Зеленский – о победе сборной Украины: «Радость для всей страны»
Мостовой: «Шансы Украины на выход на ЧМ-2022 высоки»
Отбор ЧМ-2022. Украина победила Шотландию (3:1) и вышла в финал стыков
Источник: Sports.ru

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 11:46
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11