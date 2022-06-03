Уткин: «Если спорт вне политики, то почему в России не показали матч Шотландия – Украина?»

Блогер Василий Уткин считает, матч Шотландия – Украина (1:3) не показали в России по политическим причинам.

«Думаю, что во время матча Украина – Уэльс, игры за попадание на ЧМ, будет страшно интересно. Естественно, в России ее никто не покажет. Причины обсуждать абсолютно бессмысленно, хотя, думаю, эта игра порвала бы все рейтинги.

Сборная России, увы, продолжает свой вынужденный отдых. Ну, и если вы убеждены, что это происходит по политическим причинам, а спорт вне политики, то я вам предлагаю задуматься: почему в России невозможно было посмотреть по телевизору матч Шотландия – Украина и невозможно будет посмотреть матч Уэльс – Украина? Тоже по политическим причинам. И ничего, как-то вот никто не жалуется, все терпят, находят варианты.

К сожалению, сыграть в футбол в интернете по-настоящему пока не получается», – сказал Уткин в видео на своем ютуб-канале.

Украинцы в финале стыков сыграют с Уэльсом.

Матч пройдет 5 июня в Кардиффе.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?