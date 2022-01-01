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Мостовой: «Шансы Украины на выход на ЧМ-2022 высоки»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал победу Украины над Шотландией (3:1) в полуфинале стыков ЧМ-2022.

«До игры можно было предположить, что Украина будет сверхмотивирована по всем показателям. Это сказалось. Хотя многие говорили, что у них нет игровой практики и тренировочного процесса. Многие футболисты находились не в лучшем состоянии.

После этой победы шансы Украины на выход на ЧМ-2022 высоки. Обыграть Шотландию дома непросто. А Уэльс сейчас не сильнее Шотландии», – сказал Мостовой.

  • Украинцы в финале стыков сыграют с Уэльсом.
  • Матч пройдет 5 июня в Кардиффе.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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