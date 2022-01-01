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Зеленский – о победе сборной Украины: «Радость для всей страны»

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал победу национальной сборной над Шотландией (3:1) в полуфинале стыков ЧМ-2022.

«Есть мгновения, когда не нужно много слов! Просто гордость! Просто спасибо, ребята! Два часа счастья, от которого мы отвыкли. Вышли. Бились. Выстояли. Победили. Потому что украинцы!

Радость для всей нашей страны!» – написал Зеленский в социальной сети.

  • Украинцы в финале стыков сыграют с Уэльсом.
  • Матч пройдет 5 июня в Кардиффе.

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Источник: «Бомбардир»

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