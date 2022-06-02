Зинченко: «Матч с Уэльсом – финал нашей жизни. Хотелось бы подарить болельщикам улыбку хоть на несколько минут»

Защитник сборной Украины Александр Зинченко прокомментировал победу над Шотландией (3:1) в полуфинале стыков ЧМ-2022.

«Эмоции очень положительные. У нас нет времени радоваться. Впереди очень важный матч. Я бы назвал его финалом нашей жизни. Каждый из нас должен показать лучшую игру в своей жизни.

Все хорошо понимают, какая ситуация в стране. Тренер подобрал очень правильные слова перед игрой. Не нужно было много говорить, нужно было доказывать делом. Мы объединились еще больше. И до этого у нас был хороший коллектив. Я хочу поблагодарить болельщиков от всей команды. Мы их слышали все 90 минут.

Может быть, в нашей команде нет суперзвезд, но у нас есть команда-звезда. Магия стадиона? Может, и так. Назвал бы этот стадион фартовым для нас. Хочу поблагодарить всех шотландских болельщиков, тренеров, игроков за слова перед игрой. Большое спасибо им за это.

Хочу, чтобы комендантский час отменили. Хотелось бы подарить болельщикам улыбку хоть на несколько минут. Впереди очень важная игра. Мы в шаге от нашей мечты», – сказал Зинченко.

Украинцы в финале стыков сыграют с Уэльсом.

Матч пройдет 5 июня в Кардиффе.

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