Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Рубину» грозит годовой запрет на регистрацию игроков после жалобы «Ростова»

«Рубину» грозит годовой запрет на регистрацию игроков после жалобы «Ростова»

17 ноября 2016, 19:40
12

Спортивный юрист Михаил Прокопец, представляющий интересы форварда «Ростова» Сердара Азмуна, заявил, что клуб направил официальную жалобу на действия «Рубина». Напомним, казанский клуб подал заявление в Следственный комитет на предмет проверки факта использования трудового договора Азмуна с «Ростовом», который, по мнению казанцев, является поддельным.

«Ростов» направил официальную жалобу в РФС, РФПЛ и ФИФА на действия «Рубина». «Ростов» просит «Рубин» вернуться в систему разрешения споров, предусмотренную регламентами РФС и ФИФА, перестать оказывать неспортивное давление на футболиста и клуб. «Ростов» просит наложить на «Рубин» санкции, предусмотренные регламентом», – сказал Прокопец.

Таким образом, на «Рубин» может быть наложена санкция в виде запрета на регистрацию игроков в течение двух регистрационных периодов.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Рубин Ростов Азмун Сердар
Комментарии (12)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
maxon1256
1479401651
Собаки лают , караван идет
Ответить
ufos73
1479402326
Засуетились... Похоже на больную мозоль наступили...
Ответить
sochi-2013
1479402547
довы...
Ответить
kimig
1479407868
татары уже замучали этим Азмуном,доебы-тся потом будут РОСТОВ винить во всем
Ответить
allkeeper
1479408758
Локти кусают и лают из-за своей беспомощности. а всё началось в декабре 2013-го, когда Бердыева уволили
Ответить
андрей андреев
1479410763
Очередной наезд на Азмуна ,как раз перед матчем,дабы вселить неуверенность в игроков Ростова провалился.Теперь пришла обратка,что бы Рубин репу почесал(ничего не имею против болел)
Ответить
Томь вперёд
1479413382
Ростов молодцы! Лучшая защита это нападение!
Ответить
compka
1479422863
Зачем использовать грязные приемы? Разбирайтесь в зимней паузе по этому делу, с декабря по март времени достаточно.
Ответить
арейская
1479423288
Да оставьте вы уже , "Рубин" Азмуна в покое, ну не хочет играть он в вашей команде, что тут истерить-то?
Ответить
pro-vad
1479452510
Контракты нужно грамотнее составлять, чтобы любой шаг влево вправо карался огромными штрафами. Почему М-Вилла спокойно в бега не ударился? или еще какой проплаченный за три года игрок? Значит в контракте Азмуна есть дыры и лазейки (договор то подписывался еще при Бердыеве), обо всем продумали и знали заранее.
Ответить
Главные новости
Бартез получил назначение в сборную Франции
13:48
Энрике прокомментировал информацию об уходе из «Зенита»
13:39
Корреспондента «Матч ТВ» поставили на колени и избили на стадионе «Локомотив»
13:30
«Манчестер Сити» продлил контракт с вингером сборной Бельгии
13:19
Переход Батракова в «ПСЖ» через «Галатасарай» сочли вероятным через год
13:08
1
В «Црвене Звезде» рассказали о переговорах с ЦСКА по трансферу форварда
12:59
Мусаев: «Краснодару» никто не давал шансов выиграть в матче со «Спартаком»
12:45
ВидеоСоболев помог плачущему мальчику на тренировке «Зенита»: «Не могу, сердце разрывается»
12:19
5
Карпукас пропустит матч «Локомотива» с «Оренбургом», он близок к переходу в «Зенит»
12:06
2
Кордоба стал ближе к возвращению в состав «Краснодара»
11:57
1
Все новости
Все новости
Мусаев: «Краснодару» никто не давал шансов выиграть в матче со «Спартаком»
12:45
Фото«Балтика» отправила экс-игрока ЦСКА в Первую лигу
12:36
ВидеоСоболев помог плачущему мальчику на тренировке «Зенита»: «Не могу, сердце разрывается»
12:19
5
Карпукас пропустит матч «Локомотива» с «Оренбургом», он близок к переходу в «Зенит»
12:06
2
Кордоба стал ближе к возвращению в состав «Краснодара»
11:57
1
В клубе Медиалиги объяснили, почему им не нужен Дзюба
11:23
8
Где смотреть матч «Оренбург» – «Локомотив»: во сколько прямая трансляция: 14 августа 2026
11:18
4-й тур РПЛ 2026/27: расписание, трансляции и превью всех матчей
10:57
Нигматуллин предупредил о тревожном сигнале для российского футбола
10:53
10
Помазун надеется получить в «Спартаке» больше игрового времени
10:45
2
Стало известно, как «Галатасарай» предлагал рассчитаться за Батракова
10:36
1
Фото«Спартак» продлил контракт с голкипером
10:22
2
Семак рассказал о реакции «Зенита» на поражение от «Родины»
09:36
3
Генич назвал причины проблем ЦСКА
09:04
Раскрыт московский клуб, предложивший 8 миллионов за форварда «Црвены»
08:30
2
Бубнов разнес Семака: «Грош тебе цена как тренеру»
01:10
25
В «Зените» раскрыли, по каким игрокам сборной России делали предложения этим летом
00:42
1
Воспитанник «Краснодара» недоволен своим положением в «Зените»
00:21
7
Агкацев назвал игрока, заменившего Сперцяна в «Краснодаре»
Вчера, 23:44
2
Зырянов сделал заявление о будущем Барриоса в «Зените»
Вчера, 23:31
Раскрыта сумма трансфера Дркушича из «Зенита» в ПАОК
Вчера, 22:54
Бубнов высказался о трансферах ЦСКА
Вчера, 22:40
2
Стало известно, кого «Зенит» предлагал «Монако» в обмен на Головина
Вчера, 22:24
4
Мостовой привел три аргумента в пользу перехода Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 21:37
2
«Зенит» обсуждал обмен игроками с участием Головина
Вчера, 21:25
ЦСКА сделал конкретное предложение по уругвайскому защитнику
Вчера, 20:44
6
«Зенит» заставлял Горшкова перейти в «Оренбург»: подробности
Вчера, 20:33
11
Глава «Зенита» отреагировал на новость о проблемах с Глушенковым
Вчера, 19:59
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+