«Рубину» грозит годовой запрет на регистрацию игроков после жалобы «Ростова»

Спортивный юрист Михаил Прокопец, представляющий интересы форварда «Ростова» Сердара Азмуна, заявил, что клуб направил официальную жалобу на действия «Рубина». Напомним, казанский клуб подал заявление в Следственный комитет на предмет проверки факта использования трудового договора Азмуна с «Ростовом», который, по мнению казанцев, является поддельным.

«Ростов» направил официальную жалобу в РФС, РФПЛ и ФИФА на действия «Рубина». «Ростов» просит «Рубин» вернуться в систему разрешения споров, предусмотренную регламентами РФС и ФИФА, перестать оказывать неспортивное давление на футболиста и клуб. «Ростов» просит наложить на «Рубин» санкции, предусмотренные регламентом», – сказал Прокопец.

Таким образом, на «Рубин» может быть наложена санкция в виде запрета на регистрацию игроков в течение двух регистрационных периодов.