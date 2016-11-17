Баляйкин: «Учитывая, как у меня все сложилось, не жалею, что не перешел в «Спартак»

Полузащитник «Томи» Евгений Баляйкин в интервью «Бомбардиру» рассказал, почему в свое время отказался от перехода в «Спартак». Как отметил футболист, тогда он посчитал, что преждевременно начинать карьеру в столь именитом клубе.

– «Спартак» приглашал вас вместе с Федором Кудряшовым. Почему отказались?

– Подумал, что мне еще рано. Я тогда играл в дубле, доучивался в школе. Посоветовались с родителями и решили, что годик еще поиграю во второй лиге. Окрепну, закончу учиться, тогда можно будет спокойно переезжать.

– Пожалели?

– Учитывая, как у меня все сложилось, нет.

Полное интервью с Евгением Баляйкиным можно прочитать здесь.