Баляйкин: «Все вокруг думают, что игрок на одну зарплату может жить год, что одни миллионеры играют»

Полузащитник «Томи» Евгений Баляйкин в интервью «Бомбардиру» рассказал о целях команды на сезон. Футболист отметил, что перед игроками в клубе существует задолженность по зарплате.

– Какие задачи на сезон поставлены перед «Томью»?

– Наверное, остаться и закрепиться в Премьер-лиге.

– При этом команде не платят зарплату уже четыре месяца.

– По зарплате есть определенные задержки, но в ближайшее время все обещают начать решать. Нам говорят, что скоро все будет нормально.

– В некоторых командах игроки бойкотируют тренировки из-за невыплат зарплаты.

– С одной стороны, такие решения даже в чем-то правильные. У кого-то есть дети, которых нужно водить в садики и школы. Когда не платят пять-шесть-семь месяцев, то, возможно, это и правильно, когда тренировки бойкотируются. Все вокруг думают, что игрок на одну зарплату может жить год, что одни миллионеры играют. Но иногда приходится прибегать к крайним мерам, чтобы получить хоть что-то. Настрой на тренировки же при этом тоже другой. Плохо, когда человек приходит на занятие, а голова у него забита проблемами. Но с другой стороны, здесь сложно дать один ответ о пользе таких бойкотов.

Полное интервью с Евгением Баляйкиным можно прочитать здесь.