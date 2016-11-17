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  • Баляйкин: «Все вокруг думают, что игрок на одну зарплату может жить год, что одни миллионеры играют»

Баляйкин: «Все вокруг думают, что игрок на одну зарплату может жить год, что одни миллионеры играют»

17 ноября 2016, 14:29
12

Полузащитник «Томи» Евгений Баляйкин в интервью «Бомбардиру» рассказал о целях команды на сезон. Футболист отметил, что перед игроками в клубе существует задолженность по зарплате.

– Какие задачи на сезон поставлены перед «Томью»?

– Наверное, остаться и закрепиться в Премьер-лиге.

– При этом команде не платят зарплату уже четыре месяца.

– По зарплате есть определенные задержки, но в ближайшее время все обещают начать решать. Нам говорят, что скоро все будет нормально.

– В некоторых командах игроки бойкотируют тренировки из-за невыплат зарплаты.

– С одной стороны, такие решения даже в чем-то правильные. У кого-то есть дети, которых нужно водить в садики и школы. Когда не платят пять-шесть-семь месяцев, то, возможно, это и правильно, когда тренировки бойкотируются. Все вокруг думают, что игрок на одну зарплату может жить год, что одни миллионеры играют. Но иногда приходится прибегать к крайним мерам, чтобы получить хоть что-то. Настрой на тренировки же при этом тоже другой. Плохо, когда человек приходит на занятие, а голова у него забита проблемами. Но с другой стороны, здесь сложно дать один ответ о пользе таких бойкотов.

Полное интервью с Евгением Баляйкиным можно прочитать здесь.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Томь Баляйкин Евгений
Комментарии (12)
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Алексей1988
1479384209
Все зависит от расходов. Если вы, при первом контратке берете 10 бэнтли и 20 коттеджей, тогда да, не прожить. А для общей информации вам, господин Баляйкин, то люди всю жизнь выплачивают ипотеку в размере 3 млн рублей. При чем выплачивают семьей, где работают и Он и ОНА. А эта сумма ровняется вашему 3х месячному окладу... Совесть имейте, по поводу тому, что жить вам год не на что....
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ufos73
1479387847
Ну да, а на 15-20т.р. в месяц, живут не люди, а какие то сверх существа ))
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neofizer
1479390023
там помимо зарплаты от рекламы бабло нехилое..
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Beast86
1479390669
На завод устройтесь! Будет вам дополнительный заработок!)))
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ЯРБОЛ
1479392346
БАЛЯЙКИН в нашем ЖКХ платят 15000- работа на чистом воздухе- приезжай Калининград тебе понравится
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Георгий 07 01 93 рус
1479393296
Мудак сраный!
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Alek7183
1479393341
Что не платят плохо, но прибедняться Евгению не стоит з.\п. у многих меньше и тоже задерживают. А насчёт забитой головы, почти все приходят на работу со своими проблемами.
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Serjoga
1479395267
Сколько в месяц получает игрок Томи? Почему не огласил? Да потому, что простой человек месячную зарплату игрока заработает года за три! Вопрос в другом! У кого какие запросы?
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Zeff
1479396625
Томь- бюджетная команда. Минимум вам надо платить по 50 т.р., а остальное по результату. А не хотите, давайте к нам в серые будни. Вы же наверно много чего умеете. Не только мячик гонять.
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Black Giz
1479398833
При том что вам, уважаемый Баляйкин, не платят 3-4 месяца з.п. я сомневаюсь что вы доедаете последний кусок хлеба. И квартирка и машина, я думаю у многих намного поскудней ваших будет. А на счет садиков и школ я вам открою один секрет, многие их водят и у всех проблем не меньше вашего. Только они вкалывают с утра до ночи, а у вас 90 мин игры в неделю плюс по две три трени в день на 4-5 часов в сумме. Так что сопли вытри и не реви.
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