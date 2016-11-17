Скаут «Хоффенхайма» нашел Фирмино через Football Manager

Лутц Пфанненштиль рассказал, как он в свое время нашел для «Хоффенхайма» нападающего Роберто Фирмино. По словам скаута, он натолкнулся на бразильского футболиста в компьютерной игре Football Manager.

«Да, я со своим коллегой нашел Фирмино в этой игре. Тогда он обошелся клубу в 3,5 миллиона фунтов. Многие полагают, что в случае, когда покупается юный бразилец, то должен сразу проявить себя. А в итоге Фирмино затем был продан за 42 миллиона евро. Думаю, мы не ошиблись и провели удачную скаутскую работу», – заявил Пфанненштиль.

Фирмино, выступающий в «Ливерпуле», в текущем сезоне провел в чемпионате Англии 10 матчей, в которых забил пять голов и отдал пять результативных передач.