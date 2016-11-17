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    Фримпонг: «Практикуюсь плохим русским словам на друзьях и их девушках»

    Полузащитник тульского «Арсенала» Эммануэль Фримпонг отметил, что жизнь в России несколько изменила его. По мнению футболиста, он стал более спокойным.

    – Русский я стараюсь изучать, хоть он и сложный. Пока да, знаю только плохие слова. Очень плохие слова.

    – Что, часто приходится использовать их?

    – Иногда, когда рядом друзья и их девушки. Так и практикуюсь.

    – Ты какой-то слишком опасный. Ты уже был в Туле на оружейном заводе?

    – Нет. Я вообще никогда не держал в руках оружия. В Туле я просто езжу на тренировку, а потом домой. Почти никуда не выхожу.

    – «Я хочу, чтобы русские считали меня сумасшедшим» – твои слова. Но складывается ощущение, что ты стал спокойнее. Это Россия так повлияла?

    – Да, в России я стал немного поспокойнее. В Туле я живу один, скучаю по семье. А вообще на тренировке я – один человек, после тренировок я совершенно другой. Дома я просто смотрю телевизор. Смотрю АПЛ.

    Источник: Еженедельник «Футбол»

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    17.11.2016 14:00
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 17 ноября 2016, 14:39

      Смотрю АПЛ и плачу

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