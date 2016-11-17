Баляйкин: «На одной из тренировок Бердыев выбежал на поле и забил несколько голов»

Полузащитник «Томи» Евгений Баляйкин рассказал о времени, проведенном в составе «Рубина».

– Сергей Рыжиков – самый бесконфликтный человек, которого вы встречали?

– Так и есть. Рыжиков, кстати, тоже много прикалывался, особенно на тренировках. Он любил бесить игроков, кричал: «У нас вообще есть футболисты, которые хотя бы по воротам попадают?». А когда ему забивали, уже Курбан Бердыев включался: «Вратари есть в команде вообще? Будет кто-нибудь мяч ловить?».

– То есть Бердыев в общении не такой угрюмый и серьезный, как и на публике?

– Бердыев – разносторонний человек. Может и пошутить, и поругать. Он делает то, что в определенный момент посчитает нужным. Поэтому Бердыева сложно назвать «злым дядькой». Он бывает веселым, может удивить. На сборах в Испании однажды у нас была восстановительная тренировка. Играли со сдвинутыми воротами, Бердыев был арбитром. Мы почему-то очень долго не могли забить, все пыхтели. И вдруг Курбан Бекиевич скинул тренировочную куртку и выбежал на поле со словами: «Да что ж вы забить не можете?! Дай-ка покажу, как надо!». Начал с нами играть, разгрузил обстановку. Причем он забил несколько голов, и его команда выиграла.

Полное интервью читайте по ссылке.