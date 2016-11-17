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  • Баляйкин: «На одной из тренировок Бердыев выбежал на поле и забил несколько голов»

Баляйкин: «На одной из тренировок Бердыев выбежал на поле и забил несколько голов»

17 ноября 2016, 11:00
9

Полузащитник «Томи» Евгений Баляйкин рассказал о времени, проведенном в составе «Рубина».

– Сергей Рыжиков – самый бесконфликтный человек, которого вы встречали?

– Так и есть. Рыжиков, кстати, тоже много прикалывался, особенно на тренировках. Он любил бесить игроков, кричал: «У нас вообще есть футболисты, которые хотя бы по воротам попадают?». А когда ему забивали, уже Курбан Бердыев включался: «Вратари есть в команде вообще? Будет кто-нибудь мяч ловить?».

– То есть Бердыев в общении не такой угрюмый и серьезный, как и на публике?

– Бердыев – разносторонний человек. Может и пошутить, и поругать. Он делает то, что в определенный момент посчитает нужным. Поэтому Бердыева сложно назвать «злым дядькой». Он бывает веселым, может удивить. На сборах в Испании однажды у нас была восстановительная тренировка. Играли со сдвинутыми воротами, Бердыев был арбитром. Мы почему-то очень долго не могли забить, все пыхтели. И вдруг Курбан Бекиевич скинул тренировочную куртку и выбежал на поле со словами: «Да что ж вы забить не можете?! Дай-ка покажу, как надо!». Начал с нами играть, разгрузил обстановку. Причем он забил несколько голов, и его команда выиграла.

Полное интервью читайте по ссылке.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Рубин Томь Баляйкин Евгений Бердыев Курбан
Комментарии (9)
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momwig_
1479375688
Ну да - если меня будут все вокруг бояться тронуть так, как они Бердыева на той тренировке, я тоже положу пару-тройку. А тут, всё-таки сам Курбан Бекиевич. Все ведь ещё помнят знаменитого голеадора-защитника Бердыева из славного клуба Колхозчи!..
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ribavadim
1479376347
Да, в Ашхабаде он колотил- Будь Здоров!
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Опять не угадал
1479376531
лучший пример - наглядный
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vgarakh
1479378213
За СКА Ростов тоже радостно забивал.
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TERIA-76
1479379772
Интересно посмотреть как он это делал)))
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DIDI 23
1479384483
Показал как надо. Личный пример.
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alexis02lion
1479384918
Вот бы ему сейчас вернуться в Казань, а так сейчас он и в Томи в основу не всегда пробивается. Про Рыжикова абсолютная правда. А про Бекиеча, так это хорошо что есть тренеры которые могут не только нарисовать и рассказать, а сами показать на практике. что и как делать, как установку выполнять на поле.
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subbotaspartak
1479389614
А Баляйкин не знает, Сколько Президент в хоккее забивает?
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