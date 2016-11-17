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    Уциев: «Кадыров старается почаще появляться на наших тренировках»

    Капитан «Терека» Ризван Уциев рассказал о том, как часто президент Чеченской Республики и почетный президент клуба Рамзан Кадыров общается с футболистами команды.

    «Раньше Кадыров мог зайти в раздевалку в перерыве матча, сейчас — нет. Но вообще он рядом. Он старается почаще появляться на наших тренировках. Может не только приехать, но и позвонить, словами поддержать. Словом, всегда готов игрока или тренера приободрить. В этом смысле он всегда с нами и всячески команду поощряет.

    И материально бывает. Двойные премиальные — это про нас, подобное в «Тереке» случается. Думаю, многие футболисты хотели бы иметь в руководстве клуба, за который играют, такого почетного президента», — сказал футболист.

    Источник: Спортфакт

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    17.11.2016 09:35
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