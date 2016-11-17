Жемалетдинов: «Надеемся продолжить нашу победную серию»

Полузащитник «Рубина» Рифат Жемалетдинов рассказал об ожиданиях от матча 14-го тура РФПЛ с «Ростовом», который состоится 18 ноября.

«Ростов» – тяжелая команда. С ними все топовые клубы играют очень тяжело. У них насыщенная оборона, поэтому это будет тяжелый матч, как и всегда. Но мы будем стараться, чтобы продолжать нашу победную серию и подниматься в таблице», – сказал Жемалетдинов в интервью клубной пресс-службе.

По итогам 13-ти туров «Рубин» занимает восьмое место в турнирной таблице, а «Ростов» находится на седьмой позиции.