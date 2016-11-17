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    Фернандо: «Меня очень впечатлили болельщики «Спартака»

    Хавбек «Спартака» Фернандо расхвалил болельщиков красно-белых и призвал их продолжать поддерживать команду и в дальнейшем.

    – Поняли, с какими командами в первую очередь будете соперничать в борьбе за медали?

    – Помимо «Зенита», который занимает сейчас второе место, это ЦСКА, «Ростов» и «Краснодар». Но пока думаем о другом. Впереди трудная игра с «Амкаром». Хотим после оставшихся четырех игр остаться на первом месте и уйти на перерыв, будучи лидерами, а весной финишировать первыми.

    – Футбольная ли Россия страна?

    – Футбол в России развивается с каждым годом, строится больше стадионов, на футбол приходит больше болельщиков. Очень этому рад. И тому, что в 2018 году здесь пройдет чемпионат мира.

    – Что бы вы могли сказать болельщикам «Спартака»?

    – Пусть они продолжают так же нас поддерживать! Приятно видеть, что на стадион с каждым разом приходит все больше людей. Чувствуем их поддержку везде, в любом городе. Это одна из тех вещей, которые особенно меня впечатлили в России. У нас очень хорошие болельщики. Мы, игроки, сделаем все, чтобы их не подвести. Вместе победим.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    17.11.2016 08:42
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 17 ноября 2016, 17:53

      Не подведите ребятки. Будем Вас и дальше и ещё лучше поддерживать. Главное не сбавляйте обороты.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +752

      Maxim Nik 17 ноября 2016, 11:46

      Все правильно.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +264

      dimid 17 ноября 2016, 10:35

      молодец! ничего лишнего, всё по делу!

      11
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3234

      Опорник84 17 ноября 2016, 09:53

      Болельщик всегда у Спартака был, есть и будет самый классный! Коим являюсь и я с 40-летним стажем!

      9
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +200

      айор балдёжник 17 ноября 2016, 09:16

      Скорее цены поднимут на билеты

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 17 ноября 2016, 09:12

      Боюсь, что если Спартак будет так продолжать и дальше, то Федуну придётся увеличивать вместимость стадиона! Но скорее всего просто поднимут цены...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 17 ноября 2016, 09:05

      Тока играть нужно каждую игру и каждую игру умирать на поле.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +794

      VeniaminS 17 ноября 2016, 09:02

      Нормально!!!

      0
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      Рейтинг: +382

      лёха72 17 ноября 2016, 08:52

      а кто против.что болелы спартака лучшие

      2
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      Рейтинг: +244

      007abdul007 > лёха72 17 ноября 2016, 09:13

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      лучшие в метании шарфиков на поле

      -7
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      Рейтинг: +54

      Alexs1997 > 007abdul007 17 ноября 2016, 10:02

      О, конь пришел, ты один из тех 8-ми тысяч которые приходят на свой новый стадион?

      6
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