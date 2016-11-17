Полузащитник «Гамбурга»: «Критика болельщиков отражается на нас негативно»

Полузащитник «Гамбурга» Николай Мюллер попросил болельщиков клуба относиться к команде более гуманно. Напомним, что на данный момент «Гамбург» занимает последнее место турнирной таблицы Бундеслиги, что вызывает массу критики в адрес футболистов.

«До определенной степени разочарование болельщиков понятно. Но в матче с дортмундской «Боруссией» их поведение немного удивляло. Мне жаль, что они относятся к футболистам язвительно. На поле это отражается на нас негативно. А плохое настроение ни к чему положительному не приводит», — сказал он.