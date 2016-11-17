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    Гаджиев: «Будем обороняться всей командой в матче со «Спартаком»

    Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев пообщался с представителями СМИ на тему мачта 14-го тура РФПЛ с московским «Спартаком», который состоится 20 ноября в Москве.

    «Если «Спартак» будет долго владеть мячом, хорошо играть в пас, переигрывать нас, мы, само собой, будем обороняться всей командой. Атаковать по возможности тоже надо не только силами форвардов и хавов, но и активно подключать к ним крайних защитников. Каждая команда играет так, как позволяет соперник. Это аксиома, и «Амкар» тоже будет играть так, как позволит «Спартак».

    Играть на ничью с первых минут — это нелепо. Тренеры такого не говорят. На поле выходят, чтобы забить, чтобы не пропустить, чтобы выиграть. Профессионалы должны не удовольствие получать, а добиваться результата. Можешь атаковать – хорошо. Если соперник сильнее – обороняйся. И задача тренера как раз оценить, на что его команда способна», — сказал специалист.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    17.11.2016 06:12
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +111

      baddy 17 ноября 2016, 13:04

      Врет Гаджиев, без Луиша нападение не такое сильное.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 17 ноября 2016, 09:18

      Сомнений в этом нет...

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1695

      МЯСО87 17 ноября 2016, 08:08

      Если поставят автобус, то надо из дали бить, благо кому есть:глушак, федя,джано, попов

      4
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      Рейтинг: +201

      ajoq > МЯСО87 17 ноября 2016, 10:15

      Истину глаголишь!

      0
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      Рейтинг: +319

      Beim > МЯСО87 17 ноября 2016, 11:37

      Из дали сложно забить будет, там амкар блокировать много будет, у жано удар техничныйй но не сильный,вот глушак мошет вколотить, но не всегда точно

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 17 ноября 2016, 06:49

      Бояться Спартака -это хороший знак.

      2
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