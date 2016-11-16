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    РФС запретил «Рубину» регистрировать новичков из-за задолженности перед Бибиловым

    Палата по разрешению споров РФС запретила «Рубину» регистрировать новых игроков. Запрет будет действовать до тех пор, пока клуб не погасит все задолженности перед полузащитником Шотой Бибиловым.

    Казанский клуб обязан выплатить футболисту зарплату за август 2016 года, проценты за задержку выплаты зарплаты, задолженность по ежегодному стимулирующему вознаграждению за 2016 год, а также компенсацию за досрочное расторжение контракта.

    Напомним, летом 2016 года руководство казанцев расторгло с полузащитником контракт. Бибилов перешел в «Рубин» в 2014 году из нижегородской «Волги», но так и не сыграл ни одной игры в чемпионате России.

    Источник: РФС

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    16.11.2016 20:02
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 16 ноября 2016, 21:07

      Накупили себе иностранцев, а бедному Бибилову не заплатили

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