Юрист: «Заявление «Рубина» – способ давление на Азмуна в преддверии матча с «Ростовом»

Спортивный юрист Юрий Зайцев, чьим клиентом является нападающий «Ростова» Сердар Азмун, прокомментировал информацию о том, что «Рубин» сегодня подал заявление на предмет проверки факта использования поддельного документа в контракте иранца.

– Знаете, рано или поздно аргументы в правовом споре заканчиваются, и следуют подобные обращения. Для нас с клиентом все очевидно: есть контракт, его достоверность подтверждена результатами экспертизы. Подпись представителя клуба на контракте Азмуна совпадает с подписью на контрактах других футболистов. Более того, сам клуб в рамках разбирательства ФИФА подтвердил факт, что этот контракт подписан.

У «Рубина» странная логика: они говорят, что все подписали, но потом утверждают, что все это подделка. В материалах дела ФИФА даже есть электронное письмо от сотрудника «Рубина», в котором копию только что подписанного контракта направляют агенту Азмуна. Поэтому все эти заявления наш клиент рассматривает исключительно как способ давления на него в преддверии матча между «Рубином» и «Ростовом».

– Резонны ли подобные действия со стороны «Рубина»?

– Споры в футболе рассматриваются в специальных инстанциях. Подобное обращение в следственный комитет никак не повлияет на рассмотрение спора в ФИФА.